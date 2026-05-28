Гусаков назвал отрасли с самым острым дефицитом кадров в России
Глава рейтингового агентства АКРА Владимир Гусаков заявил, что острый дефицит кадров в России сейчас наблюдается в сельском хозяйстве, транспортной сфере и логистике. Об этом пишет РИА Новости.
По его словам, нехватку работников ощущают и отдельные направления обрабатывающей промышленности. Он пояснил, что эти отрасли остаются трудоемкими и сильнее реагируют на общую напряженность на рынке труда.
В целом, отметил Гусаков, кадровый голод в стране связан прежде всего с нехваткой специалистов нужных профилей, а не с общим дефицитом людей. Часть соискателей не обладает нужной квалификацией, а часть не готова к требуемому режиму занятости.
