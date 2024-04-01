Ретроградный меркурий: гороскоп для всех знаков зодиака с 1 по 7 апреля

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На этой неделе начинается период Ретроградного Меркурия. Он будет находиться в Овне со 2 по 25 апреля.
В течение 24 дней актуально прислушаться к пословице «что на уме, то и на языке». Мысль будет стремительна на столько, что можно, не успев подумать, сразу высказаться. Поэтому надо взять за правило не действовать по первому импульсу. Желательно все хорошо обдумать. Лучше не вступать в споры и избегать излишнего напора в речи, рассказала «Радио 1» астролог Анна Лебеденко.
Быстро будет идти учеба. Благоприятно больше времени уделить интеллектуальной деятельности и развитию. Легче это будет удаваться, если сосредоточиться и не отвлекаться.
Ретроградный Меркурий в Овне располагает к решительности. Благоприятно быть предприимчивыми, идти новым путём. Есть возможность взяться за дело и воплотить его в жизнь. Необходимо обратиться к мудрости и расставить приоритеты. Важно верно оценить ситуацию.
Честность, прямолинейность, искренность и открытость будут помогать. Важна доброта. Когда появится желание высказаться прямо, то лучше говорить правду от чистого сердца. Но надо учесть, что если мысль необдуманна, то лучше промолчать.
Традиционно считается, что в период Ретроградного Меркурия, возникает желание и необходимость пообщаться со старыми друзьями, деловыми партнёрами, с людьми из записной книжки. Обращаться к надежным и уже имеющимся связям благоприятно.
Со 2 по 25 апреля надо тщательно проверять документы и данные при совершении всех видов платежей, а также надо проявлять осторожность на дорогах и в поездках.
Во время ретроградного движения Меркурия чаще обычного возникают ситуации, связанные с возвратом. Обратно возвращаются документы для исправления и внесения дополнений. Может возникнут ситуация, что придётся вернуться домой за забытой вещью. Поэтому надо перед выходом проверить всё ли необходимое взяли с собой.
В течение 24 дней встречи могут переноситься из-за меняющихся обстоятельств. Важно это учитывать и постараться быть дипломатичнее и договариваться снова.
Положительная сторона Ретроградного Меркурия заключается в том, что появляется дополнительная возможность внести изменения и исправить недочеты в документах. А также могут складываться благоприятные ситуации для того, чтобы вернуться к отложенным делами, которые остались в прошлом без решения.
Особые рекомендации для каждого знака зодиака
Овен станет более чувствительным и мечтательным. Он захочет проявить заботу о близких.
Тельца ожидает прибыль. У него появится новый неожиданный источник дохода.
Близнецов ждёт активная неделя в интеллектуальной сфере. Мышление значительно ускорится. Они быстро будут проникать в суть.
Раку благоприятно провести время в кругу друзей. Ему нужно себя украшать и придерживаться элегантности и гармонии.
У Льва наступает продуктивный период для роста в карьере. Он будет стремиться к расширению своих полномочий и увеличению деловых контактов.
Дева почувствует подъём сил и будет предприимчива. Её ждёт активная неделя.
Весы станут общительнее и у них появятся новые знакомые. Это время приятных и интересных бесед.
У Скорпиона возрастает интеллектуальная активность. К нему прислушаются, ему надо делиться своими мыслями и мнением.
Стрельцу надо составить список своих желаний и стремлений. Он будет полон оптимизма, а его самооценка возрастёт.
Козерогу захочется уединения и спокойного отдыха. Ему важно высыпаться и наладить размеренный режим работы.
Водолею надо быть открытым ко всему новому и с любопытством изучать поступающую информацию.
Рыбы за короткое время переделают много дел. Они всё на этой неделе будут успевать.
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Быстро будет идти учеба. Благоприятно больше времени уделить интеллектуальной деятельности и развитию. Легче это будет удаваться, если сосредоточиться и не отвлекаться.
Честность, прямолинейность, искренность и открытость будут помогать. Важна доброта. Когда появится желание высказаться прямо, то лучше говорить правду от чистого сердца. Но надо учесть, что если мысль необдуманна, то лучше промолчать.
Традиционно считается, что в период Ретроградного Меркурия, возникает желание и необходимость пообщаться со старыми друзьями, деловыми партнёрами, с людьми из записной книжки. Обращаться к надежным и уже имеющимся связям благоприятно.
Со 2 по 25 апреля надо тщательно проверять документы и данные при совершении всех видов платежей, а также надо проявлять осторожность на дорогах и в поездках.
Во время ретроградного движения Меркурия чаще обычного возникают ситуации, связанные с возвратом. Обратно возвращаются документы для исправления и внесения дополнений. Может возникнут ситуация, что придётся вернуться домой за забытой вещью. Поэтому надо перед выходом проверить всё ли необходимое взяли с собой.
В течение 24 дней встречи могут переноситься из-за меняющихся обстоятельств. Важно это учитывать и постараться быть дипломатичнее и договариваться снова.
Положительная сторона Ретроградного Меркурия заключается в том, что появляется дополнительная возможность внести изменения и исправить недочеты в документах. А также могут складываться благоприятные ситуации для того, чтобы вернуться к отложенным делами, которые остались в прошлом без решения.
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Овен станет более чувствительным и мечтательным. Он захочет проявить заботу о близких.
Тельца ожидает прибыль. У него появится новый неожиданный источник дохода.
Близнецов ждёт активная неделя в интеллектуальной сфере. Мышление значительно ускорится. Они быстро будут проникать в суть.
Раку благоприятно провести время в кругу друзей. Ему нужно себя украшать и придерживаться элегантности и гармонии.
У Льва наступает продуктивный период для роста в карьере. Он будет стремиться к расширению своих полномочий и увеличению деловых контактов.
Дева почувствует подъём сил и будет предприимчива. Её ждёт активная неделя.
Весы станут общительнее и у них появятся новые знакомые. Это время приятных и интересных бесед.
У Скорпиона возрастает интеллектуальная активность. К нему прислушаются, ему надо делиться своими мыслями и мнением.
Стрельцу надо составить список своих желаний и стремлений. Он будет полон оптимизма, а его самооценка возрастёт.
Козерогу захочется уединения и спокойного отдыха. Ему важно высыпаться и наладить размеренный режим работы.
Водолею надо быть открытым ко всему новому и с любопытством изучать поступающую информацию.
Рыбы за короткое время переделают много дел. Они всё на этой неделе будут успевать.
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Анастасия Чинкова