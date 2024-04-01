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Ретроградный меркурий: гороскоп для всех знаков зодиака с 1 по 7 апреля

01 апреля 2024, 11:44
Фото: iStock/Tatyana Antusenok

Фото: iStock/Tatyana Antusenok

На этой неделе начинается период Ретроградного Меркурия. Он будет находиться в Овне со 2 по 25 апреля.
В течение 24 дней актуально прислушаться к пословице «что на уме, то и на языке». Мысль будет стремительна на столько, что можно, не успев подумать, сразу высказаться. Поэтому надо взять за правило не действовать по первому импульсу. Желательно все хорошо обдумать. Лучше не вступать в споры и избегать излишнего напора в речи, рассказала «Радио 1» астролог Анна Лебеденко.

Быстро будет идти учеба. Благоприятно больше времени уделить интеллектуальной деятельности и развитию. Легче это будет удаваться, если сосредоточиться и не отвлекаться.


Ретроградный Меркурий в Овне располагает к решительности. Благоприятно быть предприимчивыми, идти новым путём. Есть возможность взяться за дело и воплотить его в жизнь. Необходимо обратиться к мудрости и расставить приоритеты. Важно верно оценить ситуацию.

Честность, прямолинейность, искренность и открытость будут помогать. Важна доброта. Когда появится желание высказаться прямо, то лучше говорить правду от чистого сердца. Но надо учесть, что если мысль необдуманна, то лучше промолчать.

Традиционно считается, что в период Ретроградного Меркурия, возникает желание и необходимость пообщаться со старыми друзьями, деловыми партнёрами, с людьми из записной книжки. Обращаться к надежным и уже имеющимся связям благоприятно.

Со 2 по 25 апреля надо тщательно проверять документы и данные при совершении всех видов платежей, а также надо проявлять осторожность на дорогах и в поездках.

Во время ретроградного движения Меркурия чаще обычного возникают ситуации, связанные с возвратом. Обратно возвращаются документы для исправления и внесения дополнений. Может возникнут ситуация, что придётся вернуться домой за забытой вещью. Поэтому надо перед выходом проверить всё ли необходимое взяли с собой.

В течение 24 дней встречи могут переноситься из-за меняющихся обстоятельств. Важно это учитывать и постараться быть дипломатичнее и договариваться снова.

Положительная сторона Ретроградного Меркурия заключается в том, что появляется дополнительная возможность внести изменения и исправить недочеты в документах. А также могут складываться благоприятные ситуации для того, чтобы вернуться к отложенным делами, которые остались в прошлом без решения.

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Овен станет более чувствительным и мечтательным. Он захочет проявить заботу о близких.

Тельца ожидает прибыль. У него появится новый неожиданный источник дохода.

Близнецов ждёт активная неделя в интеллектуальной сфере. Мышление значительно ускорится. Они быстро будут проникать в суть.

Раку благоприятно провести время в кругу друзей. Ему нужно себя украшать и придерживаться элегантности и гармонии.

У Льва наступает продуктивный период для роста в карьере. Он будет стремиться к расширению своих полномочий и увеличению деловых контактов.

Дева почувствует подъём сил и будет предприимчива. Её ждёт активная неделя.

Весы станут общительнее и у них появятся новые знакомые. Это время приятных и интересных бесед.

У Скорпиона возрастает интеллектуальная активность. К нему прислушаются, ему надо делиться своими мыслями и мнением.

Стрельцу надо составить список своих желаний и стремлений. Он будет полон оптимизма, а его самооценка возрастёт.

Козерогу захочется уединения и спокойного отдыха. Ему важно высыпаться и наладить размеренный режим работы.

Водолею надо быть открытым ко всему новому и с любопытством изучать поступающую информацию.

Рыбы за короткое время переделают много дел. Они всё на этой неделе будут успевать.

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В Рузе оштрафовали двух нарушителей правил обращения с отходами
01 апреля 2024, 12:49

Фото: пресс-служба Минэкологии МО

Двух человек задержали в Рузском городском округе за нарушение правил обращения с отходами, сообщает пресс-служба министерства экологии и природопользования Московской области.
«Один нарушитель был задержан а посёлке Дорохово: он перевозил мусор, не имея лицензии на эту деятельность, а также без паспорта отходов и специальных отличительных знаков на автомобиле. Второго нарушителя задержали в деревне Городищи за то, что он выгрузил отходы на непредназначенный для этого участок», — отметил глава министерства Тихон Фирсов.
Обоих нарушителей оштрафовали.

Отмечается также, что за минувшую неделю видеокамеры зафиксировали 20 случаев нелегальной перевозки строительных отходов и грунтов. Всем нарушителям были выписаны штрафы, их общая сумма составила около двух миллионов рублей.

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#тихон фирсов
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Росмолодёжь начинает принимать заявки на грантовый конкурс
01 апреля 2024, 12:19

Фото: Istockphoto / .shock

Федеральное агентство по делам молодёжи начало принимать заявки на грантовый конкурс. Цель этого конкурса – реализация лучших идей социальных проектов, сообщили в пресс-службе Росмолодёжи.
«Принять участие в конкурсе «Гранты. 1 сезон» могут граждане России от 14 до 35 лет включительно. Заявить свой проект необходимо до полудня 30 апреля. Для этого необходимо авторизоваться в личном кабинете грантового модуля системы «Молодёжь России», подтвердить аккаунт на сайте госуслуг, оформить свою инициативу в разделе «Проекты» и подать готовый проект», – говорится в сообщении.
Как пояснили в ведомстве, заявить необходимо проект, направленный на решение конкретной социальной проблемы. Инициатива должна быть актуальна для определённой аудитории и не иметь цели извлечения прибыли.

Проект можно подать только в одной из 18 номинаций. Они перечислены на сайте.

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#гранты
#конкурс
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В Подмосковье состоится ежегодный фестиваль «Зарайская нива»
01 апреля 2024, 12:11

Фото: пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области

Жителей и гостей Подмосковья могут принять участие в ежегодном фестивале «Зарайская нива». Об этом сообщила пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
Фестиваль состоится 6 апреля в в Зарайском парке культуры и отдыха.

«На выставке техники будут представлены «умные» тракторы различной модификации. Посетители смогут не только увидеть их, но и посидеть за штурвалом. Гостей мероприятия также ожидают мастер-классы и праздничная лотерея. Посетители смогут попробовать гречневую кашу и плов, приготовленные по особым рецептам. Региональные фермеры предложат гостям вкуснейшую и натуральную продукцию, а творческие коллективы порадуют зрителей музыкальными номерами», – отметили в министерстве.

Стоит отметить, что на фестивале будет представлено порядка 30 единиц современной сельскохозяйственной техники. Начало мероприятия в 11:00.

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#подмосковье
#фестиваль
#жители
#зарайск
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Politico: прокуратура ЕС занялась расследованием в отношении главы ЕК о закупках вакцин
01 апреля 2024, 11:55

Фото: РИА Новости/Стрингер

Высшие европейские прокуроры продолжат расследование дела о переговорах по вакцинам между председателем Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен и генеральным директором фармацевтической компании Pfizer вместо коллег из Бельгии, передает Politico.
Отмечается, что прокуратура Евросоюза еще несколько месяцев назад занялась расследованием этого дела. По информации источника, сотрудники правоохранительных органов проводят проверку на наличие фактов «вмешательства в государственные функции, удаления СМС-сообщений, коррупции и конфликта интересов».

Официальные обвинения Урсуле фон дер Ляйен еще не были предъявлены. Уточняется, что исковое заявление подал представитель бельгийской консалтинговой фирмы Фредерик Балдан. По его словам, глава ЕК в частной переписке вела переговоры с главой Pfizer о закупке вакцин для Европейского союза, после чего удалила переписку.

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#прокуратура
#смс
#заявление
#ек
#переговоры
#вакцина
#коррупция
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В Подмосковье число многодетных семей выросло за десять лет в три раза
01 апреля 2024, 11:54

Фото: пресс-служба Минсоцразвития МО

За последние десять лет количество многодетных семей, проживающих в Московской области, увеличилось более чем в три раза и составляет свыше 112 тысяч, сообщает пресс-служба министерства социального развития региона.
«В настоящее время в Московской области насчитывается более 112 тысяч многодетных семей, в них воспитываются около 360 тысяч детей», — цитируются в сообщении слова первого зампреда регионального правительства Людмилы Болатаевой.
Многодетным семьям в Подмосковья предоставляется расширенная социальная и дополнительная медицинская помощь. Ряд льгот и преференций определён федеральными нормами, при этом значительная часть поддержки является региональной.

Кроме того, в Московской области регулярно проводятся различные мероприятия, нацеленные на повышение социального престижа многодетной семьи. Это различные конкурсы, фестивали, премии, встречи и многое другое.

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#льготы
#московская область
#подмосковье
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Выплаты на школьную форму получат около 100 тысяч многодетных семей Подмосковья
01 апреля 2024, 11:36

Фото: iStock/Kurgu128

В Московской области выплаты на школьную форму для многодетных семей в этом году получат около ста тысяч человек, сообщает пресс-служба Мособлдумы.
«Для будущих школьников в Подмосковье будут предусмотрены меры поддержки, которые предоставляются к началу учебного года. В их числе выплаты на школьную форму, их получат около 100 тысяч многодетных семей», — цитируются в сообщении слова председателя регионального парламента Игоря Брынцалова.
Спикер Мособлдумы также добавил, что в Подмосковье дарит ребятам наборы для первоклассников.

«В этом году такие наборы получат около четырёх тысяч будущих школьников», — отметил Брынцалов.
В подарочный набор для первоклассника всходит рюкзак со всеми необходимыми школьными принадлежностями. Такие рюкзаки положены детям из семей с низкими доходами. Если семья признана малоимущей и получает соответствующую поддержку, право на подарочный набор для первоклассника она получает автоматически. Если семья не признана малоимущей, заявление на подарок надо подать через региональный сайт госуслуг.

Выплата на школьную форму предоставляются в проактивном режиме. Заявление требуется только в том случае, если семья недавно переехала в Подмосковье или ребёнок перевёлся в другую школу.

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#школьная форма
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#игорь брынцалов
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«В принципе, могут»: военэксперт рассказал об отправке срочников к границе зоны СВО
Военэксперт Дандыкин: срочников могут направить на службу к границе зоны СВО
01 апреля 2024, 11:35

Фото: iStock/Dzmitry Ryshchuk

Президент России Владимир Путин подписал указ о весеннем призыве граждан РФ в армию. Призыв срочников будет осуществляться с 1 апреля по 15 июля текущего года.
Согласно изменениям, которые вступили в силу 1 января, на срочную службу будут призывать граждан в возрасте от 18 до 30 лет. Ранее принимали лишь граждан, чей возраст не превышает 27 лет, рассказал в беседе с «Радио 1» военный эксперт, ветеран боевых действий и капитан I ранга запаса Василий Дандыкин.

Граждане будут призываться на службу в войска Министерства обороны РФ и в другие силовые структуры, прежде всего, в Росгвардию.

Военэксперт, ссылаясь на сообщения российского оборонного ведомства, подчеркнул, что призывники не будут направляться на службу в зону проведения специальной военной операции. При этом, если у срочников возникнет желание, они смогут подписать контракт по ходу службы.

Срочники, как и раньше, будут проходить службу в тех регионах, откуда призываются. При этом они будут, в основном, числится в тех частях, откуда ушло на фронт большее число их старших товарищей.

В этом году ожидается, что призывать будут небольшое число граждан. Основная часть из них направится в учебные подразделения, где обучение проводится в течение четырёх месяцев. Там готовят командиров отделений, механиков-водителей, наводчиков-операторов боевых машин и иных специалистов.

За уклонение от службы и прохождения медкомиссии, помимо штрафов, полагается уголовная ответственность. Она наступает в том случае, если гражданин после предупреждения сотрудников военкомата не выполнил их требования.

«В новые регионы России (срочников – ред.) не будут отправлять – это уже заявлено. По сути дела, это зона специальной военной операции. Там находятся сейчас части Росгвардии, которые осуществляют порядок непосредственно за линией фронта. В части, которые находятся вблизи старой границы, в принципе, могут направить срочников. Были случаи, когда в Белгородской области в прошлом году подразделения срочной службы вступали в бой, но это в пределах старой границы», – заключил Дандыкин.
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#весенний призыв
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#солдаты
#минобороны рф
#россия
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Росгвардейцы Подмосковья сдали более 10 литров донорской крови
01 апреля 2024, 10:44

Фото: пресс-служба Росгвардии МО

Подмосковные сотрудники вневедомственной охраны приняли участие в донорской акции «От сердца к сердцу», сообщает пресс-служба Росгвардии Московской области.
«Сотрудники Росгвардии сдали в рамках донорской акции свыше десяти литров крови. Работники станции переливания крови поблагодарили росгвардейцев за взаимодействие», — говорится в сообщении.
Донорская акция «От сердца к сердцу» проводится регулярно, её задача — пополнить запасы крови в медицинских учреждениях Московской области, а также привлечь внимание общественности к важности донорства.

Отмечается, что сотрудники Росгварди Московской области участвуют в этой акции не первый раз, желающих сдать кровь становится всё больше.

Московский областной центр крови принимает доноров ежедневно с 8 утра до 14:00 по адресу: Москва, улица Металлургов, дом №37А. Кроме того, донорскую кровь принимают в нескольких окружных медучреждениях. Уточнить информацию можно по телефону координационного центра донорства крови: 7 (495) 305-77-00.

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#росгвардия
#донорская кровь
#московская область
#подмосковье
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Порнозвезда раскрыла отношение мужа к ее работе
01 апреля 2024, 10:43

Фото: iStock/kicsiicsi

Американская порноактриса Рейган Фокс (настоящее имя — Кэри Кэррингтон) рассказала, как съемки в видео для взрослых влияют на ее брак. Об этом Фокс сообщила в подкасте Sexy Funny Raw, который доступен на YouTube.
По словам Фокс, в ее браке преобладает взаимопонимание и отсутствует ревность. Она рассказала, что они с мужем очень давно вместе и ее карьера не мешает браку. Актриса отметила, что необходимо разделять брак и работу.

Говоря об отношениях с родителями, Фокс поделилась, что ее семья сначала резко негативно отнеслась к ее деятельности, в результате чего общение прекратилось. Но вскоре общение с близкими наладилось и они стали часто видеться. Фокс подчеркнула, что работу они не обсуждают.

Ранее сын покойного сенатора из Совета Федерации Владислав Тюльпанов признался, что живет с одной из главных порнозвезд России Катей Самбукой. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

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