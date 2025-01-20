РЭЦ и VK покажут работы цифровых художников на фестивале «Сделано в России» в Китае

Фото: iStock/Filmstax
Российский экспортный центр и креативная платформа Простор от VK открыли цифровую выставку «Digital Art Russia» в рамках фестиваля-ярмарки «Сделано в России», который проходит в в китайском Шэньяне с 17 по 25 января. Об этом «Радио 1» сообщила пресс-служба РЭЦ.
На выставке представлены 40 работ от 32 современных российских цифровых художников, в числе которых Артём Ткач, Ринат Абдрахманов, Сережа Паршаков, дуэт DIMITRIEV&YANAK и Амир Буйный.
Гости фестиваля через цифровое искусство смогут переосмыслить роль искусственного интеллекта и своими глазами увидеть, что из себя представляют программный код и другие цифровые вещи, которые трудно визуализировать. В своих работах художники исследовали взаимосвязь спорта и креативной энергии, поразмышляли о будущем и развитии технологий в городской среде. Они создали свои работы, вдохновившись природой и культурой Мурманской области.
Фестиваль-ярмарка «Сделано в России» проходит с 17 по 25 января в торговом центре Shengjing Mall на знаменитой «Русской улице» в Шэньяне в Китае. Жители города могут познакомиться с продукцией свыше 120 российских производителей из 40 регионов страны и приобрести их товары.
Читайте также:
Продукцию на ярмарке «Сделано в России» в Китае представили более 120 компаний
В Московской области запустили производство моющих средств в мини-упаковках
Делегация Египта посетила производство протезов в Щёлкове
Гости фестиваля через цифровое искусство смогут переосмыслить роль искусственного интеллекта и своими глазами увидеть, что из себя представляют программный код и другие цифровые вещи, которые трудно визуализировать. В своих работах художники исследовали взаимосвязь спорта и креативной энергии, поразмышляли о будущем и развитии технологий в городской среде. Они создали свои работы, вдохновившись природой и культурой Мурманской области.
«Развитие креативных индустрий несет позитивный эффект для экономики и общества, включая рост малого и среднего предпринимательства, диверсификацию несырьевого экспорта и, что важно, популяризацию национального бренда страны. А это – одна из задач, на решение которой направлена программа продвижения «Сделано в России». Цифровые выставки набирают популярность во всем мире», – подчеркнула гендиректор РЭЦ Вероника Никишина.Руководитель креативных индустрий VK Гранислава Артемьева, в свою очередь, отметила, что платформа поддерживает медиахудожников и даёт им возможности для реализации своих идей.
Фестиваль-ярмарка «Сделано в России» проходит с 17 по 25 января в торговом центре Shengjing Mall на знаменитой «Русской улице» в Шэньяне в Китае. Жители города могут познакомиться с продукцией свыше 120 российских производителей из 40 регионов страны и приобрести их товары.
Читайте также:
Продукцию на ярмарке «Сделано в России» в Китае представили более 120 компаний
В Московской области запустили производство моющих средств в мини-упаковках
Делегация Египта посетила производство протезов в Щёлкове
Анастасия Чинкова