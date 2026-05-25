Стала известна «летняя повестка» мошенников для обмана россиян
Киберэксперт Бедеров: мошенники подстроили три схемы обмана под летнюю повестку
Директор департамента расследований T.Hunter и эксперт рынка НТИ SafeNet («Сейфнет») Игорь Бедеров сообщил, что злоумышленники адаптируют летние схемы под трудоустройство, детский отдых и аренду, и используют социальную инженерию.
В беседе с RT специалист выделил три кластера обмана. Первый касается подработок: мошенники предлагают студентам и школьникам «легальную работу» с переводами денег через карту, что на деле превращается в соучастие в отмывании средств.
Второй кластер затрагивает детский отдых. Кроме того, растёт число схем с поддельными онлайн-школами.
«Создаются фишинговые ресурсы, которые копируют дизайн известных лагерей, санаториев или туроператоров, но с горящими ценами. Родители переводят предоплату, а по приезде на место выясняется, что никакой брони нет», — объяснил Бедеров.Третий способ, по словам эксперта, связан с туризмом и арендой. Мошенники запускают сайты-клоны, предлагают виллы по низкой цене, торопят клиента и просят перевод на карту физлица. После получения денег они прекращают общение.
Эксперт призвал всегда проверять платёжные реквизиты: перевод на карту физлица недопустим для организаций. Помимо этого, стоит смотреть возраст сайта и проверять гиперссылки через антивирус перед переходом.