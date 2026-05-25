Стала известна «летняя повестка» мошенников для обмана россиян

25 мая 2026, 14:39

Киберэксперт Бедеров: мошенники подстроили три схемы обмана под летнюю повестку

Фото: Istock/Diy13

Директор департамента расследований T.Hunter и эксперт рынка НТИ SafeNet («Сейфнет») Игорь Бедеров сообщил, что злоумышленники адаптируют летние схемы под трудоустройство, детский отдых и аренду, и используют социальную инженерию.





В беседе с RT специалист выделил три кластера обмана. Первый касается подработок: мошенники предлагают студентам и школьникам «легальную работу» с переводами денег через карту, что на деле превращается в соучастие в отмывании средств.



Второй кластер затрагивает детский отдых. Кроме того, растёт число схем с поддельными онлайн-школами.

«Создаются фишинговые ресурсы, которые копируют дизайн известных лагерей, санаториев или туроператоров, но с горящими ценами. Родители переводят предоплату, а по приезде на место выясняется, что никакой брони нет», — объяснил Бедеров.