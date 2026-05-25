В Подмосковье подали более 20 тыс. онлайн-заявок на прикрепление к поликлинике
Более 20 тысяч заявлений на прикрепление к поликлинике подали жители Московской области через региональный сайт госуслуг с начала текущего года. Об этом сообщает пресс-служба Мингоусправления Подмосковья.
Для подачи заявки нужно пройти авторизацию с помощью Единой системы идентификации и аутентификации (ЕСИА) и заполнить онлайн-форму, в которой указать данные полиса обязательного медицинского страхования, поликлинику, к которой уже есть прикрепление, и поликлинику, в которую нужно перейти.
«Срок предоставления услуги составляет один рабочий день», — говорится в сообщении.В министерстве напомнили, что менять поликлинику можно не чаще одного раза в год. Исключение из этого правила предусматривается для людей, которые сменили место жительства.