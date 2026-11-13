Рецепт и кассовый чек: депутат Панеш назвал условия получения вычета за лекарства

13 ноября 2026, 14:35

Россиянам объяснили, как вернуть часть денег за покупку лекарств

Фото: Istock / igoriss

Россияне могут вернуть часть денег, потраченных на покупку лекарств, оформив социальный налоговый вычет. Однако для получения компенсации необходимо соблюсти ряд условий и подготовить подтверждающие документы. Об этом NEWS.ru рассказал первый заместитель председателя комитета Госдумы по бюджету и налогам, депутат от ЛДПР Каплан Панеш.





По словам парламентария, вычет распространяется на любые лекарственные препараты, назначенные лечащим врачом, а не только на медикаменты из определённого перечня. Вернуть часть расходов можно за лекарства, приобретённые за собственные средства для себя или членов семьи. Главное требование — подтвердить назначение медицинскими документами.





«Налоговый вычет можно получить за любые лекарства, назначенные врачом, а не только за те, что входят в какой-то узкий перечень. Льгота предоставляется в размере стоимости препаратов для медицинского применения, которые были назначены вам или членам вашей семьи лечащим врачом и приобретены за счет собственных средств», — сказал Панеш.

«Размер возврата зависит от того, по какой ставке вы платите НДФЛ: если годовой доход составляет до 2,4 млн рублей, вернуть можно 13% от расходов — до 19,5 тыс. рублей. При заработке выше 2,4 млн рублей, когда его часть облагается по ставке 15%, максимальный возврат с той же суммы затрат составит уже до 22,5 тыс. рублей», — добавил парламентарий.