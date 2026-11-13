Рецепт и кассовый чек: депутат Панеш назвал условия получения вычета за лекарства
Россиянам объяснили, как вернуть часть денег за покупку лекарств
Россияне могут вернуть часть денег, потраченных на покупку лекарств, оформив социальный налоговый вычет. Однако для получения компенсации необходимо соблюсти ряд условий и подготовить подтверждающие документы. Об этом NEWS.ru рассказал первый заместитель председателя комитета Госдумы по бюджету и налогам, депутат от ЛДПР Каплан Панеш.
По словам парламентария, вычет распространяется на любые лекарственные препараты, назначенные лечащим врачом, а не только на медикаменты из определённого перечня. Вернуть часть расходов можно за лекарства, приобретённые за собственные средства для себя или членов семьи. Главное требование — подтвердить назначение медицинскими документами.
«Налоговый вычет можно получить за любые лекарства, назначенные врачом, а не только за те, что входят в какой-то узкий перечень. Льгота предоставляется в размере стоимости препаратов для медицинского применения, которые были назначены вам или членам вашей семьи лечащим врачом и приобретены за счет собственных средств», — сказал Панеш.Депутат уточнил, что одного консультативного листа с перечнем препаратов недостаточно. Также не подойдёт рецепт, оформленный уже после покупки лекарств. Поэтому получить назначение у врача следует заранее, а после приобретения медикаментов сохранить кассовый чек.
Подать заявление на вычет разрешается в течение трёх лет после окончания года, в котором были произведены расходы. В 2026 году совокупный лимит социальных налоговых вычетов, куда входят затраты на лечение, лекарства, обучение, фитнес и некоторые другие услуги, составляет 150 тысяч рублей за год.
«Размер возврата зависит от того, по какой ставке вы платите НДФЛ: если годовой доход составляет до 2,4 млн рублей, вернуть можно 13% от расходов — до 19,5 тыс. рублей. При заработке выше 2,4 млн рублей, когда его часть облагается по ставке 15%, максимальный возврат с той же суммы затрат составит уже до 22,5 тыс. рублей», — добавил парламентарий.Отдельные правила действуют для дорогостоящего лечения, включённого в утверждённый правительством перечень. В таких случаях ограничение по сумме расходов не применяется, а вычет рассчитывается исходя из фактически уплаченных средств. Однако это исключение касается только медицинских услуг и не распространяется на покупку обычных лекарств.