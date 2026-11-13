Токсиколог назвал необычные причины возникновения пневмонии

13 ноября 2026, 14:18

Токсиколог Сиворонов: пневмония может возникнуть из-за желудочного сока

Фото: iStock/Nadzeya Haroshka

Пневмония не всегда возникает из-за вирусов или бактерий: в некоторых случаях воспаление легких развивается вследствие попадания в дыхательные пути желудочного сока, топлива или едких химических веществ. О необычных причинах заболевания и способах предотвратить опасные осложнения рассказал главный токсиколог Кузбасса Константин Сиворонов.





По словам специалиста, одним из вариантов поражения легких является химическая пневмония. Она может возникнуть, если содержимое желудка попадает в дыхательные пути. Из-за высокой кислотности желудочный сок повреждает слизистые оболочки бронхов и легких, провоцируя выраженную воспалительную реакцию.



Аналогичные последствия могут вызвать бензин, керосин и растворители. При попадании в желудок эти вещества представляют одну опасность, однако их проникновение в дыхательную систему способно привести к тяжелому поражению легочной ткани. Первые признаки отравления могут проявиться не сразу, а спустя несколько часов. Среди возможных симптомов — кашель, одышка, повышение температуры и посинение кожных покровов.



Еще один вариант развития заболевания — аспирационная пневмония. В этом случае воспаление возникает из-за попадания в нижние дыхательные пути слюны, содержащей бактерии. В небольших количествах человек может вдыхать ее даже во время сна, однако при ослаблении защитных механизмов организма или попадании значительного объема жидкости развивается воспалительный процесс, передает портал VSE42.RU.



В группе повышенного риска находятся пожилые люди, пациенты с деменцией и нарушениями глотания, перенесшие инсульт, а также люди, находящиеся без сознания после наркоза или вследствие употребления алкоголя. По словам токсиколога, у таких пациентов аспирационная пневмония нередко протекает особенно тяжело и может приводить к летальному исходу.



Сиворонов подчеркнул, что важно отличать химическое повреждение легких от инфекционного воспаления, поскольку подходы к их лечению различаются.





«Пневмонит – химическое повреждение. Основа лечения – кислород и поддерживающая терапия», — отметил токсиколог.