Токсиколог назвал необычные причины возникновения пневмонии
Пневмония не всегда возникает из-за вирусов или бактерий: в некоторых случаях воспаление легких развивается вследствие попадания в дыхательные пути желудочного сока, топлива или едких химических веществ. О необычных причинах заболевания и способах предотвратить опасные осложнения рассказал главный токсиколог Кузбасса Константин Сиворонов.
По словам специалиста, одним из вариантов поражения легких является химическая пневмония. Она может возникнуть, если содержимое желудка попадает в дыхательные пути. Из-за высокой кислотности желудочный сок повреждает слизистые оболочки бронхов и легких, провоцируя выраженную воспалительную реакцию.
Аналогичные последствия могут вызвать бензин, керосин и растворители. При попадании в желудок эти вещества представляют одну опасность, однако их проникновение в дыхательную систему способно привести к тяжелому поражению легочной ткани. Первые признаки отравления могут проявиться не сразу, а спустя несколько часов. Среди возможных симптомов — кашель, одышка, повышение температуры и посинение кожных покровов.
Еще один вариант развития заболевания — аспирационная пневмония. В этом случае воспаление возникает из-за попадания в нижние дыхательные пути слюны, содержащей бактерии. В небольших количествах человек может вдыхать ее даже во время сна, однако при ослаблении защитных механизмов организма или попадании значительного объема жидкости развивается воспалительный процесс, передает портал VSE42.RU.
В группе повышенного риска находятся пожилые люди, пациенты с деменцией и нарушениями глотания, перенесшие инсульт, а также люди, находящиеся без сознания после наркоза или вследствие употребления алкоголя. По словам токсиколога, у таких пациентов аспирационная пневмония нередко протекает особенно тяжело и может приводить к летальному исходу.
Сиворонов подчеркнул, что важно отличать химическое повреждение легких от инфекционного воспаления, поскольку подходы к их лечению различаются.
«Пневмонит – химическое повреждение. Основа лечения – кислород и поддерживающая терапия», — отметил токсиколог.
Если причиной заболевания стала инфекция, для лечения которой могут потребоваться антибиотики. При этом на начальном этапе определить происхождение воспаления бывает непросто даже специалистам. Поэтому врач призвал не заниматься самолечением и обращаться за медицинской помощью.
Отдельно токсиколог напомнил о правилах безопасности при контакте с опасными веществами. Если человек случайно проглотил бензин или растворитель, нельзя пытаться самостоятельно вызвать рвоту: это повышает вероятность попадания химикатов в дыхательные пути. Необходимо как можно скорее обратиться к врачу, даже если видимых признаков ухудшения самочувствия пока нет.
Для профилактики аспирационной пневмонии у лежачих пациентов важно соблюдать осторожность во время кормления. Давать пищу и жидкость следует только человеку, который находится в сознании, причем в полусидячем положении. Также необходимо регулярно следить за гигиеной полости рта, особенно у пожилых и малоподвижных людей.
Еще одна важная мера предосторожности — правильное хранение бытовой химии. Токсиколог рекомендует никогда не переливать растворители, топливо и другие опасные жидкости в бутылки из-под напитков, поскольку подобная практика может привести к случайному проглатыванию токсичных веществ и тяжелым последствиям.