Reuters: Глава банд Гаити Шеризье угрожает смертью местным политикам

Фото: iStock/NatanielGinting
Лидер альянса гаитянских банд, экс-офицер полиции Джимми Шеризье по прозвищу «Барбекю» пригрозил смертью всем местным политикам, которые намерены избираться в будущий переходный совет страны. Как сообщает агентство Reuters, после заявлений «Барбекю» мятежники подожгли столичную тюрьму в Порт-о-Пренсе.
«Я буду знать, находятся ли ваши дети на Гаити, находятся ли ваши жены на Гаити <...> если ваши мужья находятся на Гаити. Если ты собираешься управлять страной, вся твоя семья — моя», — заявил Шеризье.Самолет премьер-министра Гаити Ариэля Анри не смог приземлиться в аэропорту столицы страны Порт-о-Пренса из-за происходивших там перестрелок. Премьер-министр возвращался в республику после визита в Кению, до этого канцелярия президента долго не давала ответа о его прибытии. В итоге политик застал пик восстаний в аэропорту, самолету пришлось совершить посадку в Пуэрто-Рико.
Ранее в Порт-о-Пренсе бандиты совершили нападение на главную тюрьму и выпустили на свободу несколько сотен заключенных. Местное издание Gazette Haiti уточнило, что преступники взяли в плен охранников, при этом отпустили их, как только заключенные были освобождены. Данные о пострадавших и погибших в результате нападения банды не поступали.
По данным информационного портала, среди наиболее известных заключенных, которые были освобождены после нападения преступников, есть члены влиятельных группировок.
Правительство Гаити в 2023 году достигло соглашения с общественными и политическими организациями о создании Высшего переходного совета, который предназначен для содействия национальному диалогу и участия в реализации реформ, а также подготовке новой конституции.
Читайте также:
Премьер Гаити не смог приземлиться в столичном аэропорту из-за перестрелок в нём
Бандиты напали на главную тюрьму Гаити и выпустили сотни заключенных
В Гаити похитили главу офиса председателя Высшего переходного совета
Артем Путинцев