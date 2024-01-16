Reuters: При обстреле Эрбиля погиб курдский миллионер Дизайи и члены его семьи

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Курдский миллионер Пешрав Дизайи и ряд членов его семьи погибли при обстреле военных объектов США в иракском Эрбиле, сообщило агентство Reuters.
Он являлся владельцем Falcon Group, один из топ-проектов которой — Empire World — строит в Эрбиле элитную недвижимость.
Кроме того, согласно данным агентства, одна ракета упала на дом высокопоставленного сотрудника курдской разведки, а другая — на курдский разведывательный центр. В свою очередь, городские власти Эрбиля сообщили о четырех погибших и шести раненых при ударе иранских вооруженных сил.
Ранее представители иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР) сообщили, что они «уничтожили штаб-квартиру антииранских шпионских и террористических групп» во время атаки на Эрбиль.
По сообщению иракского агентства Shafaq News, первая атака была нацелена на используемую вооружёнными силами США и Ирака авиабазу Харир, расположенную примерно в 15 километрах от Эрбиля. Источник в службе безопасности сообщил агентству, что база подверглась нападению дронов, а также баллистических ракет класса «земля-земля» типа «Фатх 110».
Второе нападение было направлено на консульство США в Эрбиле. Местный источник сообщил агентству, что консульство подверглось нападению нескольких дронов. Было слышно шесть взрывов, а в здании консульства сработали тревожные сирены.
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Кроме того, согласно данным агентства, одна ракета упала на дом высокопоставленного сотрудника курдской разведки, а другая — на курдский разведывательный центр. В свою очередь, городские власти Эрбиля сообщили о четырех погибших и шести раненых при ударе иранских вооруженных сил.
По сообщению иракского агентства Shafaq News, первая атака была нацелена на используемую вооружёнными силами США и Ирака авиабазу Харир, расположенную примерно в 15 километрах от Эрбиля. Источник в службе безопасности сообщил агентству, что база подверглась нападению дронов, а также баллистических ракет класса «земля-земля» типа «Фатх 110».
Второе нападение было направлено на консульство США в Эрбиле. Местный источник сообщил агентству, что консульство подверглось нападению нескольких дронов. Было слышно шесть взрывов, а в здании консульства сработали тревожные сирены.
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Артем Путинцев