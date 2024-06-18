В Подмосковье летнюю подработку нашли уже более 6 тыс. подростков

Фото: пресс-служба Минсоцразвития МО
Более 6 тысяч подростков уже трудоустроились на время летних каникул в Московской области, всего подработать летом в регионе собираются около 20 тысяч ребят, сообщает пресс-служба областного министерства социального развития.
«Многие молодые люди предпочитают работу в сфере обслуживания, а другие выбирают творческие направления, чтобы не только заработать на этом, но раскрыть свой потенциал», — отметила первый зампред регионального правительства Людмила Болатаева.В министерстве подчеркнули, что официально устроиться на летнюю подработку в Московской области могут подростки в возрасте от 14 до 18 лет. С каждым успешным соискателем заключается трудовой договор, запись об оформлении на работу вносится в трудовую книжку.
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