Революционный метод позволит предсказывать тяжелые болезни задолго до симптомов
Анализ крови сможет выявлять заболевания за десять лет до появления симптомов. Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на результаты новейших исследований.
В рамках масштабного проекта британский «биобанк» проанализировал уровни почти 250 белков, сахаров, жиров и других веществ в крови полумиллиона добровольцев. На основе полученных данных учёные сформировали сложные метаболические профили, которые показывают, как работает организм, и помогают предсказывать риск развития диабета, сердечно‑сосудистых патологий, рака, деменции и других серьёзных заболеваний.
При этом показатели анализа зависят не только от генетической предрасположенности, но и от образа жизни человека. Важную роль играют рацион питания, уровень физической активности, экологической обстановки и количество стресса. Выявленные в ходе исследования изменения в организме позволяют судить о проблемах с конкретными органами. Например, при заболеваниях печени повышается уровень аммиака, при нарушениях работы почек растёт концентрация мочевины, а раковые процессы сопровождаются усиленным поглощением глюкозы. По мнению исследователей, метаболические тесты дают более полную картину состояния здоровья по сравнению со многими другими видами анализов.
Доктор Джой Эдвардс‑Хикс из Эдинбургского университета подчёркнул, что подобные тесты способны кардинально изменить современную медицину, сместив акцент на профилактику заболеваний. В перспективе достаточно будет сдать простой анализ крови, чтобы оценить общее состояние здоровья и получить персональные рекомендации.
