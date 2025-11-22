Революционный метод позволит предсказывать тяжелые болезни задолго до симптомов

22 ноября 2025, 05:38

The Guardian: анализ крови предскажет болезни задолго до появления симптомов

Фото: istockphoto / ojos de hojalata

Анализ крови сможет выявлять заболевания за десять лет до появления симптомов. Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на результаты новейших исследований.