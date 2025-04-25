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Режим ЧС сняли в 11 населенных пунктах под Владимиром

Фото: istockphoto/Andrey_Ivanov

Фото: istockphoto/Andrey_Ivanov

Режим ЧС, введенный из-за детонации боеприпасов, отменили в 11 населенных пунктах Владимирской области. Как уточнили в администрации муниципалитета, режим ЧС продолжает действовать в Барсово Киржачского района.
Согласно данным, сняты ограничения на движение по дороге 17К-8 от Киржача до пересечения с трассой А-108. Кроме того, режим ЧС сняли в Мирном, Першино, Храпках, Дворищах, Грибаново, Илейкино, участке Мележи, в СНТ «Лужки» и «Звездный».

Боеприпасы сдетонировали 22 апреля при возгорании на территории воинской части, доложили в МО РФ. Причиной возгорания названо нарушение требований безопасности при работе со взрывчатыми материалами.

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#новости
#чс
Детей мигрантов обяжут иметь справку об отсутствии инфекций перед детсадом
25 апреля 2025, 20:28

Фото: istockphoto/EyeEm Mobile GmbH

Дети мигрантов будут обязаны иметь при себе справку об отсутствии инфекций перед поступлением в детсад. Соответствующий проект приказа разработали в Минпросвещения, он опубликован на сайте проектов нормативных правовых актов.
Согласно документу, перечень заболеваний утвердил уполномоченный российским правительством федеральный орган в соответствии с законом «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» от 21 ноября 2011 года.

Ранее МВД России разработало поправки, по которым образовательные учреждения будут передавать в правоохранительные органы данные о детях мигрантов. Речь идет о постановке и снятии их с учета, и о регистрации малолетних иностранцев.

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#мигранты
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#новости
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#инфекция
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Более 100 эссеистов из 42 стран соберёт международный проект «Открытый диалог»
25 апреля 2025, 20:20

Фото: сайт russia.ru

В Национальном центре «Россия» с 28 по 30 апреля состоится масштабный международный проект «Открытый диалог». К нему присоединятся отобранные оргкомитетом авторы лучших эссе из 42 стран – всего 101 эссеист, сообщили организаторы мероприятия.
«В Открытом диалоге» также примут участие эксперты - представители мировых аналитических центров, корпораций, институтов развития, высшей школы, государственных институций, деловых объединений, молодёжных организаций, науки и журналистики. В фокусе внимания экспертов — четыре ключевых направления. Это инвестиции в человека, в технологии, в среду и связанность», – говорится в сообщении.
Программа «Открытого диалога» «Будущее мира. Новая платформа глобального роста» опубликована на сайте Национального центра «Россия».

Чтобы стать участником «Открытого диалога», необходимо зарегистрироваться по ссылке.

Национальный центр «Россия» расположен по адресу: Москва, Краснопресненская набережная, д. 14.

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#национальный центр россия
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Скончалась актриса сериала «Она написала убийство» Лар Парк-Линкольн
Умерла 63-летняя актриса сериала «Она написала убийство» Лар Парк-Линкольн
25 апреля 2025, 19:34

Фото: iStock/izzzy71

На 64-м году жизни скончалась актриса сериала «Она написала убийство» Лар Парк-Линкольн, передает Variety.
Смерть артистки наступила во вторник, 22 апреля. Парк-Линкольн с 2008 года боролась с раком груди и перенесла 17 операций.

Дебют актрисы в кино произошел в 1985 году. Она снялась в сериалах «Пятница 13-е. Часть VII: Новая кровь», «Она написала убийство», «Беверли-Хиллз, 90210», «Охотник», «Вне закона», «Шоссе в рай» и других.

Лар Парк-Линкольн также преподавала актерское мастерство и написала книгу.

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Участники демографической конференции предложили пути увеличения рождаемости
25 апреля 2025, 19:31

Фото: сайт cfo.gov.ru/

В исправлении демографической ситуации приоритет имеют рождаемость и поддержка всех семей. Об этом заявил полномочный представитель президента России в Центральном федеральном округе Игорь Щёголев, выступая в Москве на ежегодной Всероссийской научно-практической конференции «От года семьи – к веку семьи». Участники предложили пути решения проблемы увеличения рождаемости в стране.
«Только задействуя весь демографический потенциал страны, можно создать условия для уверенного роста рождаемости», – сказал Щёголев, слова которого приводятся на сайте полпреда.
Заместитель председателя правительства Татьяна Голикова сообщила, что количество третьих и последующих детей в России в прошлом году увеличилось. А для 67% россиян главной ценностью является крепкая семья.
«Главное – это изменение культуры в стране, изменение отношения к многодетной семье и продвижение образа многодетной семьи как самого одобряемого сценария для молодых людей», – отметил начальник управления президента России по общественным проектам Сергей Новиков.
Участники конференции пришли к выводу, что в последнее время в российском обществе растёт мотивация к многодетности.

В качестве итогового документа конференции будет подготовлена резолюция, которую организаторы направят президенту, представителям федеральных и региональных органов власти, а также в Общественную палату и деловых объединения страны.

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Умерла звезда бразильских сериалов «Тропиканка» и «Шипы и розы» Лусия Алвес
Умерла 76-летняя звезда бразильских мыльных опер Лусия Алвес
25 апреля 2025, 19:14

Фото: iStock/jorgeantonio

В возрасте 76 лет скончалась бразильская актриса Лусия Алвес. Об этом информирует CBN.
Артистка скончалась в четверг, 24 апреля. Согласно информации источника, десять дней Лусия провела в реанимации после того, как ее госпитализировали.

С 2022 года женщина боролась с раком поджелудочной железы.

Фильмография Лусии Алвес насчитывает минимум 57 проектов. Среди них — «Редкое сокровище», «Одна роза с любовью», «Шипы и розы», «Тропиканка» и другие.

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