Режим ЧС сняли в 11 населенных пунктах под Владимиром

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Режим ЧС, введенный из-за детонации боеприпасов, отменили в 11 населенных пунктах Владимирской области. Как уточнили в администрации муниципалитета, режим ЧС продолжает действовать в Барсово Киржачского района.
Согласно данным, сняты ограничения на движение по дороге 17К-8 от Киржача до пересечения с трассой А-108. Кроме того, режим ЧС сняли в Мирном, Першино, Храпках, Дворищах, Грибаново, Илейкино, участке Мележи, в СНТ «Лужки» и «Звездный».
Боеприпасы сдетонировали 22 апреля при возгорании на территории воинской части, доложили в МО РФ. Причиной возгорания названо нарушение требований безопасности при работе со взрывчатыми материалами.
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Никита Кротов