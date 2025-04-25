СК открыл дело после взрыва машины в Балашихе

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Уголовное дело по факту взрыва автомобиля в подмосковной Балашихе открыл Следственный комитет. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на ведомственную пресс-службу.
«В связи со взрывом автомобиля в городе Балашихе Московской области возбуждено уголовное дело», — сказано в сообщении.
Перед этим сообщалось о взрыве автомобиля в балашихинском микрорайоне Авиаторов. Уточнялось, что машина полностью уничтожена. Местные жители услышали хлопок, а затем начался пожар. По предварительной информации, погиб один человек, который находился рядом с машиной в момент взрыва. Предварительно, речь идет о военном Ярославе Москалике, занимавшем должность замначальника ГОУ Генштаба ВС РФ.
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