Приморец чуть не лишился руки из-за перфоратора во время домашнего ремонта
Житель Приморья чуть не лишился руки во время домашнего ремонта. Об этом сообщает Telegram-канал Amur Mash.
Сорокалетний владивостокец решил обновить свою квартиру. Во время ремонта он использовал перфоратор, но на мгновение отвлёкся, и вращающийся механизм захватил рабочую перчатку. Последствия оказались тяжёлыми: частичная ампутация одного пальца, открытый перелом соседнего, множественные рваные раны и сильный болевой шок.
Прибывшие медики скорой помощи доставили мужчину в больницу. Хирурги обработали пострадавшие поверхности, сформировали культю повреждённого пальца и зафиксировали переломанную кость с помощью спиц. Сейчас пострадавший завершает восстановление в домашних условиях.
Ранее «Радио 1» передавало, что в Выборгском районе Петербурга мужчина жестоко расправился с птенцом чайки прямо у жилого дома. Местная жительница, заметившая происходящее, попыталась помочь пернатому малышу, а живодёр поспешил скрыться.
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