Педофила из Красноярска задержали через девять лет после преступления
Подозреваемого в изнасиловании малолетней девочки в Красноярске задержали спустя девять лет. Об этом пишет Telegram-канал Kras Mash со ссылкой на СК по региону.
Преступление произошло в августе 2017 года. Несмотря на показания потерпевшей и составленный по ним фоторобот, найти нападавшего тогда не удалось. Дело приостановили. В 2026 году одна из местных жительниц увидела фоторобот и узнала в изображении своего знакомого. Женщина связалась с правоохранительными органами.
За подозреваемым установили наблюдение. Экспертиза доказала, что человек на старых записях с камер и на новых изображениях — один и тот же. Потерпевшая также опознала подозреваемого, посмотрев на его фото и подтвердив, что над ней надругался этот гражданин. Задержанным оказался 61-летний мужчина, ранее судимый за домогательства к несовершеннолетним. Он признал свою вину.
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