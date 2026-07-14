Больница в Приангарье выплатит три миллиона семье умершей после операции девочки
Суд постановил взыскать с медучреждения в Иркутской области порядка трёх миллионов рублей в пользу семьи юной пациентки, умершей из-за врачебной ошибки. Об этом сообщает Telegram-канал Babr Mash.
Трагический инцидент произошёл в Боханской районной больнице в 2024 году. После операции по удалению аппендикса девочка не пришла в себя. Врача-анестезиолога признали ответственным за летальный исход.
В рамках разбирательства установили, что медперсонал допустил сразу несколько грубых промахов: ребёнку ввели слишком высокую дозу препарата, неверно разместили дыхательную трубку, а реанимацию начали позже необходимого. Кроме того, на больницу оформили административный протокол из-за явных нарушений условий лицензии. Компенсационные выплаты, согласно вердикту, разделят между собой родители умершей, а также её родные братья и сестра.
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