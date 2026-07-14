Больница в Приангарье выплатит три миллиона семье умершей после операции девочки

14 июля 2026, 06:34

Фото: iStock/sudok1

Суд постановил взыскать с медучреждения в Иркутской области порядка трёх миллионов рублей в пользу семьи юной пациентки, умершей из-за врачебной ошибки. Об этом сообщает Telegram-канал Babr Mash.