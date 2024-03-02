ВСУ атаковали Петербург: куда направлялись дроны, сколько жертв и откуда были запущены БПЛА

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Начиненный взрывчаткой дрон врезался в жилой многоквартирный дом в Санкт-Петербурге. О том, что на самом деле было целью ВСУ, и какие еще города подверглись атаке, читайте в материале «Радио 1».
БПЛА попал в жилой дом в Петербурге
Взрыв в жилом доме Санкт-Петербурга произошел в 07:10 по мск 2 марта. Беспилотник, запущенный ВСУ, попал в дом, расположенный на Пискаревском проспекте. По информации портала «Mash», дрон переносил взрывчатку весом 3, 5 кг. БПЛА врезался между перекрытиями пятиэтажного жилого дома, выбив остекление и повредив балконы.
Сколько погибших после удара БПЛА в Петербурге
В результате удара БПЛА по жилому дому в Санкт-Петербурге никто не пострадал, сообщил губернатор Александр Беглов. Более ста жителей многоэтажного дома были эвакуированы, их временно расселили в детском саду.
Куда целился беспилотник ВСУ в Петербурге
Вероятно, беспилотник направлялся к нефтебазе «Ручьи», которая находится на расстоянии километра от поврежденных домов. Кроме того, выяснилось, что летел дрон со стороны Ладожского озера. Очевидцы рассказали, что перед попаданием БПЛА в жилой дом, раздался громкий хлопок и на небе появилась вспышка.
Какие еще города России атаковали ВСУ
ВСУ также совершили попытку атаки Брянской области. Вражеский беспилотник был сбит системой ПВО, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
«Над Белгородским районом сработала наша система ПВО — сбит БПЛА самолётного типа над селом Новая Деревня», — рассказал Гладков.
В Минобороны также сообщили об уничтожении дрона ВСУ над территорией Белгородской области. Пострадавших и разрушений в результате атаки нет.
ВСУ сбросили дрон на сотрудников СК в Брянской области
Сотрудники СКР проводили следственные действия, когда их атаковал украинский БПЛА. Инцидент произошел в приграничной зоне Брянской области.Следователь и следователь-криминалист получили ранения, еще двое сотрудников контужены. Состояние одного из пострадавших оценивается как тяжелое.
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Анастасия Хохлова