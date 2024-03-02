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ВСУ сбросили БПЛА на следственную группу в Брянской области

В Брянской области беспилотник ВСУ атаковал оперативников СК России
02 марта 2024, 15:04
Фото: iStock//Motortion

Фото: iStock//Motortion

Группа следователей СКР в Брянской области пострадала из-за атаки украинского БПЛА, об этом сообщает Следственное управление по региону.
Четыре человека пострадали, двое получили осколочные ранения.


«Следователь и следователь-криминалист получили ранения, еще двое сотрудников ведомства контужены в результате детонации» — сообщил в своем телеграм-канале губернатор области Александр Богомаз.


Прежде ВСУ атаковали жилой дом в Санкт-Петербурге. Дрон врезался в жилой дом, в результате чего в квартирах были выбиты стекла и покорёжены балконы. Жители были эвакуированы. Подробнее о том, откуда был запущен беспилотник, и что удалось установить правоохранителям, читайте в материале «Радио 1».

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Жителей пострадавшего при ЧП в Петербурге дома разместили в детском саду
Жильцов дома, пострадавшего от ЧП с дроном в Петербурге, разместили в детсаду
02 марта 2024, 14:35

Фото: iStock/DarthArt

После чрезвычайной ситуации в Красногвардейском районе Петербурга жильцы поврежденных квартир временно размещены в детском саду, где им предоставляется всесторонняя поддержка. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу губернатора Александра Беглова.
«Жители пока размещены в детском саду, им обеспечено питание, а также предоставлены услуги психологов, социальных работников и врачей», — отметили в пресс-службе.
Утром 2 марта стало известно о том, что в Санкт-Петербурге дрон столкнулся с жилым пятиэтажным домом. СМИ сообщают, что на беспилотнике было обнаружено около 3,5 кг взрывчатки, и он мог направляться к соседней нефтебазе «Ручьи».

В результате взрыва пострадали два здания, и были повреждены балконы и окна. Губернатор города Александр Беглов прокомментировал ситуацию, отметив, что это первый случай столкновения дрона с жилым домом в Петербурге. Первый же инцидент с беспилотником произошел менее двух месяцев назад.

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Житель Омска задержан за приставания в поезде к спящей 14-летней девочке
02 марта 2024, 14:01

Фото: istockphoto/Serjio74

Жителя Омска задержали за сексуальные домогательства к 14-летней девочке. Это произошло в поезде, в котором девочка ехала из Нижнего Новгорода.
Школьница мирно спала, когда её увидел 42-летний пассажир соседнего вагона. Он залез спящей девочке под футболку и начал трогать её за грудь, сообщает телеграм-канал Mash Siberia. От прикосновений та проснулась и спросила извращенца: «Что вы делаете?». После этого мужчина поспешно удалился. Перепуганная девочка тут же рассказала о случившемся проводнице и сопровождавшим поезд полицейским.

Любителя молодого тела быстро нашли. Им оказался житель города Омска, ехавший в соседнем вагоне. Он простодушно рассказал правоохранителям, что увидел большую грудь и не смог удержаться, чтобы её не потрогать. Омича высадили из поезда на станции Кузнецк в Пензенской области и передали местным полицейским.

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В Екатеринбурге вблизи здания электроподстанции произошел взрыв
02 марта 2024, 13:13

Фото: iStock/Leonid Ikan

Громкий взрыв и яркую вспышку заметили очевидцы вблизи здания электрической подстанции в Екатеринбурге, сообщает ТАСС.
По предварительным данным, взрыв мог произойти из-за короткого замыкания в одном из трансформаторов. Пострадавших в результате происшествия нет. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее сообщалось о взрыве в Санкт-Петербурге. Беспилотник врезался в фасады двух жилых домов. Остекления и балконы полностью уничтожены взрывом. Предполагается, что целью вражеского дрона была нефтебаза, расположенная в километре от места происшествия. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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В Перми мужественные подростки избили инвалида и сняли это на камеру - видео
02 марта 2024, 12:56

Фото: istockphoto/mrohana

В пермских пабликах появилось отвратительное видео, на котором молодая откормленная поросль избивает инвалида, по виду страдающего от последствий ДЦП (детский церебральный паралич - прим. ред.). Один подросток лупит беднягу руками и ногами, а второй снимает на камеру, издавая одобрительное похрюкивание.
Подросток явно знаком с приёмами восточных единоборств, так как удары его точны и акцентированы, передаёт телеграм-канал «Подъём». Несчастный пытается закрываться руками, но у юноши прекрасная техника, и он бьёт инвалида точно ногой в голову. У мужчины явные проблемы с речью, но и по отрывистым звукам можно понять, что он просит пожалеть его и прекратить избиение. Наконец, получив ещё один «хай-кик» в шею, избитый на нетвёрдых ногах спасается бегством. Довольный проведённой ударной тренировкой молодой подонок встряхивает натруженные мышцы.

«Ой, хорош!». — восхищается оператор.

Запись в результате планового мониторинга социальных сетей обнаружили правоохранители. Сейчас они устанавливают обстоятельства инцидента и разыскивают любителей боёв без правил, в том числе и моральных. Полицейские установили, что пострадавший за помощью к медикам не обращался. Остаётся надеяться, что для него всё обошлось без фатальных последствий.






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10-летний ребёнок задержан за торговлю наркотиками в Кургане
02 марта 2024, 12:23

Фото: iStock/Roman Didkivskyi

Школьника из Кургана задержали правоохранители за торговлю наркотиками, сообщает телеграм-канал «Shot».
По информации портала, 10-летний мальчик раскладывал закладки совместно со своим 32-летним подельником.

В ходе досмотре школьника, правоохранители изъяли 100 грамм запрещенного вещества. Совершеннолетний подельник школьника ранее уже привлекался к ответственности за распространение наркотиков.

В настоящее время сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего. Примечательно, что в состав наркотика входило сильнодействующее вещество, которое могло повлиять на двигательную активность человека при длительном употреблении.

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#полиция
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Пятиклассница с ножом напугала учеников российской школы
Kub Mash: пятиклассница пришла с ножом в школу № 17 в Краснодаре
02 марта 2024, 12:09

Фото: istock / PaulBiryukov

В школе № 17 в Краснодаре ученица пятого класса напугала своих одноклассников, угрожая им ножом, сообщает Kub Mash в Telegram.
По информации издания, сначала девочка махала ножом в коридорах, а затем укрылась в туалете. Свидетели рассказали, что она повторяла странную фразу: «Прости, они тебя пугают».

Другие ученики вызвали завучей, и девочку отправили в больницу. Полиция проводит проверку по этому случаю. В то же время нож не был обнаружен.

Ранее в Ленинградской области восьмиклассник принес в школу нож-брелок, который показывал своим друзьям. В результате несчастного случая он нанес ранение одному из них.

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В Новосибирске из запертой квартиры спасли голодного ребенка
02 марта 2024, 11:44

Фото: iStock/Irina_Geo

Спасатели вызволи из запертой квартиры девятилетнего мальчика, который находился в помещении один более двух суток. Об этом сообщается в телеграм-канале «Спасатели МАСС».
По информации портала, жители многоквартирного дома из Новосибирска услышали крики ребенка о помощи и обратились в экстренные службы. Мальчик сообщил, что голоден и находится в запертой квартире более двое суток. О том, где могут находится его родители ребенку не известно.

Спасенному мальчику была оказана необходимая помошь.В настоящее время правоохранители устанавливают местонахождение его законных представителей.

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Шесть человек обратились к медикам после падения беспилотника в Петербурге
Шесть человек обратились за медпомощью после падения дрона в Петербурге
02 марта 2024, 11:42

Фото: iStock/maxim4e4ek

После происшествия на Пискаревском проспекте в Санкт-Петербурге, шесть человек обратились за медицинской помощью, сообщила пресс-служба городского комитета по здравоохранению.
«Специалисты оказали помощь шести людям, включая женщину 92 лет, которая была госпитализирована из-за стрессовой реакции», — уточнили в организации.
По словам свидетелей, причиной инцидента стало падение беспилотника.

На месте происшествия на Пискаревском проспекте работали шесть бригад скорой помощи, включая две реанимационные.

Утром губернатор города Александр Беглов заявил, что ЧП произошло в домах Красногвардейского района Санкт-Петербурга, при этом частично пострадало остекление двух балконов. Он не уточнил причины происшествия. На месте работают МЧС и сотрудники силовых структур. Жертв нет.

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В Петербурге жителей предупредили о повторной атаке БПЛА

Целью БПЛА в Петербурге была нефтебаза «Ручьи»
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Электропоезд насмерть сбил подростка в российском регионе
В Новосибирске электропоезд насмерть сбил несовершеннолетнюю
02 марта 2024, 11:01

Фото: iStock/Sergei Ramiltsev

Электропоезд насмерть сбил девочку, которая переходила железнодорожные пути, об этом сообщает пресс-служба Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК России.
Трагедия произошла утром второго марта. В настоящее время на место происшествия прибыли правоохранители, выясняются подробности произошедшего.

По предварительным данным, 14-летняя школьница торопилась на поезд. Когда состав уже практически подъехал, девочка решила перебежать пути, но не успела, рассказали очевидцы. Пострадавшей пытались оказать помощь на месте. Сразу после удара она еще была жива, но ее травмы оказались несовместимыми с жизнью.

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