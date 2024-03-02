ВСУ сбросили БПЛА на следственную группу в Брянской области

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Группа следователей СКР в Брянской области пострадала из-за атаки украинского БПЛА, об этом сообщает Следственное управление по региону.
Четыре человека пострадали, двое получили осколочные ранения.
Прежде ВСУ атаковали жилой дом в Санкт-Петербурге. Дрон врезался в жилой дом, в результате чего в квартирах были выбиты стекла и покорёжены балконы. Жители были эвакуированы. Подробнее о том, откуда был запущен беспилотник, и что удалось установить правоохранителям, читайте в материале «Радио 1».
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«Следователь и следователь-криминалист получили ранения, еще двое сотрудников ведомства контужены в результате детонации» — сообщил в своем телеграм-канале губернатор области Александр Богомаз.
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Анастасия Хохлова