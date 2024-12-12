Режиссер Андреасян и продюсер Картозия подали в суд друг на друга

Режиссер Сарик Андреасян подал в суд на телепродюсера Николая Картозию, сообщило издание «Московский комсомолец». Автор «Евгения Онегина» и иных хитов кинопроката подал иск о защите чести и достоинства из-за публичной критики его творчества со стороны продюсера. Иск Андреасяна был зарегистрирован 10 декабря в Пресненском районном суде. 12 декабря Картозия в ответ также подал иск по идентичному обвинению.