Режиссер Андреасян и продюсер Картозия подали в суд друг на друга

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Режиссер Сарик Андреасян подал в суд на телепродюсера Николая Картозию, сообщило издание «Московский комсомолец». Автор «Евгения Онегина» и иных хитов кинопроката подал иск о защите чести и достоинства из-за публичной критики его творчества со стороны продюсера. Иск Андреасяна был зарегистрирован 10 декабря в Пресненском районном суде. 12 декабря Картозия в ответ также подал иск по идентичному обвинению.
Николай Картозия прокомментировал судебные разбирательства с Сариком Андреасяном в своём Teлеграм-канале.
В рецензии, которую продюсер назвал «Раскадровки на лаваше», Николай Картозия сильно раскритиковал экранизацию романа «Евгений Онегин» Александра Сергеевича Пушкина, он упомянул плохой сценарий, диалоги и актеров в возрасте, которые в оригинальном произведении были молоды.
Картозия и Андреасян требуют защиты своей чести, достоинства и деловой репутации. Сейчас оба иска находятся в стадии регистрации, и суд пока не назначил дату их рассмотрения.
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«Сарик Андреасян не вынес моей карающей лиры, подал в суд. Рад, что мое творчество не оставляет Сарика равнодушным. Наверное его так взбесила моя рецензия на фильм «Евгений Онегин». Сарик, изучай иск и не скучай», — обратил внимание продюсер в своей публикации.
В рецензии, которую продюсер назвал «Раскадровки на лаваше», Николай Картозия сильно раскритиковал экранизацию романа «Евгений Онегин» Александра Сергеевича Пушкина, он упомянул плохой сценарий, диалоги и актеров в возрасте, которые в оригинальном произведении были молоды.
Картозия и Андреасян требуют защиты своей чести, достоинства и деловой репутации. Сейчас оба иска находятся в стадии регистрации, и суд пока не назначил дату их рассмотрения.
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Ольга Енгалычева