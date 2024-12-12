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Шнуров проиграл суд и выплатил 165 миллионов рублей за отмененные концерты

Сергей Шнуров (Фото: РИА Новости//Максим Богодвид)

Сергей Шнуров (Фото: РИА Новости//Максим Богодвид)

Лидер группы «‎Ленинград» Сергей Шнуров вернул организаторам концертов 165 миллионов рублей, которые были авансом за отмененные выступления в Москве. Об этом пишет Telegram-канал Mash.
По данным канала, речь идет о запланированных концертах в «Лужниках» и «Газпром Арене», которые должны были состояться осенью 2023 года, но в итоге не состоялись.

Изначально Шнуров не хотел возвращать полученные авансы, что привело к судебному разбирательству. Первоначально московский суд оставил деньги музыканту, однако в итоге арбитражный апелляционный суд поддержал иск корпорации PMI. В результате певец вернул потерпевшей стороне 140 миллионов рублей авансов и 25 миллионов рублей процентов.



Рок-музыкант Сергей Шнуров в октябре стал свободным мужчиной. В беседе с журналистами он рассказал о своих музыкальных амбициях и прокомментировал информацию о том, что россияне стали меньше заниматься сексом. Подробности — в материале «Радио 1».

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#суд
#деньги
#газпром
Специалист в сфере IT Дащенко рассказал, как обнаружить слежку через камеры
12 декабря 2024, 07:34

Фото: iStock/Pinkypills

В условиях растущей угрозы слежки через камеры на устройствах, эксперт Kaspersky ICS CERT Владимир Дащенко рекомендует пользователям быть особенно внимательными к безопасности своих гаджетов. Недоброжелатели могут следить за людьми не только через личные устройства, но и с помощью скрытых камер.
Существует несколько способов выявления потенциальных угроз. Один из них — использование смартфона в качестве оптического детектора. Для этого нужно одновременно включить фонарик и камеру телефона и направить их на места, где могут находиться скрытые устройства. Если камера присутствует, на экране могут появиться блики. Также смартфон способен фиксировать инфракрасное излучение, которое многие камеры используют для съемки в темноте.

Однако наиболее надежным методом защиты остаётся использование специализированных программ и защитных решений, которые помогут обнаружить и удалить вредоносные приложения. Эксперты также рекомендуют изучить настройки роутера и проверить, к каким устройствам смартфон предлагает подключиться по Bluetooth.

Специалисты предупреждают о существовании зловредов, которые могут получить доступ к камере зараженного устройства и отключать индикатор её работы. Это может привести к тому, что пользователь даже не заподозрит, что за его действиями наблюдают злоумышленники. Для повышения уровня безопасности рекомендуется приглашать специалистов для профессиональной проверки устройств или использовать специальные детекторы скрытых камер.

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Ушла из жизни народная артистка РСФСР Раиса Максимова
12 декабря 2024, 07:11

Фото: iStock/jorgeantonio

Народная артистка РСФСР Раиса Максимова скончалась на 95-м году жизни. Об этом проинформировал Telegram-канал «‎РЕН ТВ».
Сообщается, что артистке несколько раз вызывали скорую помощь в последние дни, врачи пытались оказать ей помощь. В начале недели, 29 ноября, Раиса Максимова была выписана из больницы, где лечилась от пневмонии и сердечных проблем.

Раиса Максимова родилась 2 ноября 1929 года и оставила заметный след в мире искусства. Она известна своими ролями в экранизации романа Федора Достоевского «Идиот» (1958), драме «Вдовы» (1976) и популярном сериале «Закон и порядок: Отдел оперативных расследований-2» (2007). Также она активно участвовала в постановках Московского Художественного театра имени А.П. Чехова, где зарекомендовала себя как талантливая актриса.

Ранее стало известно, что известный врач-диетолог, ведущий программ «Семейный размер» и «Еда по правилам и без» на телеканале Dомашний Алексей Ковальков скончался в возрасте 62 лет.

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#актриса
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Суд заставит петербуржца убраться в квартире впервые за шесть лет
11 декабря 2024, 22:56

Фото: iStock/ AllaKostomarova

Суд Санкт-Петербурга заставил местного жителя убраться в квартире впервые за шесть лет. Недовольные соседи пожаловались на мужчину. Им был неприятен запах и тараканы, сообщила «Комсомольская правда».
53-летний россиянин проводил уборку в собственной квартире и в общем коридоре. Ещё он устроил склад своих вещей у двери, их он принес со свалок. Соседи подали против мужчины иск и выиграли дело, но ответчик не собирался исполнять требование суда.

«В его отношении вынесли исполнительский сбор. Только после этого владелец квартиры провел генеральную уборку, санитарную обработку и дезинфекцию», — обратили внимание в пресс-службе Главного управления Федеральной службы судебных приставов по Петербургу.

Ранее сообщалось, что в Новосибирске коммунальщики заплатят 80 тысяч в качестве компенсации морального вреда за переохлаждение ребёнка. Из-за отсутствия отопления в одной из квартир простудился четырехмесячный ребёнок.

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Минфин Абхазии: на зарплаты бюджетникам будет выделено 230 миллионов рублей
11 декабря 2024, 20:53

Фото: iStock/ rarrarorro

Исполняющий обязанности министра финансов республики Владимир Делба объявил, что власти Абхазии нашли средства для выплаты заработных плат бюджетникам за ноябрь, проинформировало агентство РИА Новости.
«Двести тридцать миллионов рублей направлено на выплату заработных плат из республиканского бюджета с 9 по 11 декабря», — обратил внимание Владимир Делба.

В первую очередь заработную плату выдали служащим министерства обороны и силовики, а ещё фискальных органов, отметил он.


Владимир Делба подчеркнул, что на данный момент открыто финансирование на сумму 81 миллиона рублей для выплаты зарплаты сотрудникам медицинских учреждений, образовательных организаций и культуры республиканского уровня из районных бюджетов.

С1 сентября Российская Федерация приостановила социальные выплаты в рамках финансово-экономической помощи Абхазии — шли на доплаты педагогам, медикам и работникам силовых структур.

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#абхазия
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Педагог назвала ключевую проблему российского образования, требующую срочного решения
Педагог Ермакова: проблема объема домашних заданий требует срочного решения
11 декабря 2024, 19:29

Фото: iStock/evgenyatamanenko

Одной из ключевых проблем в российском образовании, требующих срочного решения, является избыточный объем домашних заданий. Об этом заявила педагог с двадцатипятилетним стажем, руководитель детского образовательного центра Екатерина Ермакова. По ее мнению, следует оптимизировать объем домашних заданий без потери их эффективности.
«Ни для кого не секрет, что многие школьники выполняют домашние задания с помощью ГДЗ или чатов GPT. При этом учителя тратят время на проверку таких работ», — поделилась педагог в беседе с RuNews24.ru.
Ермакова также предложила внедрить проектное обучение, чтобы школьники могли сосредоточиться на практических навыках и сотрудничестве в команде, а также ввести гибкий график домашних работ, где учащиеся смогут сами выбирать время и формат их выполнения.

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Вячеслав Духин: сейчас у многих блогеров – миллионная аудитория и огромное влияние
11 декабря 2024, 19:11

Вячеслав Духин (Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников)

Заместитель председателя правительства Московской области Вячеслав Духин наградил лауреатов первой премии «Золотой пиксель».
Премию вручили в Подмосковье лучшим военкорам, блогерам, журналистам и даже авторам лучшей песни о Подмосковье, передаёт корреспондент «Радио 1».
«Я хотел бы поблагодарить всех, кто сегодня пришёл, и всех, кто занимается созданием любого контента, будь это тексты, музыка, фотографии, видео, рилсы и всё что угодно. Нам хотелось запустить какой-то новый формат. Так уж случилось, что традиционно я по своей работе с 19 лет занимаюсь СМИ. Но мы живём в такой эпоху, как сказал губернатор, когда грань, где журналистика заканчивается и начинаются блоги, очень сложно определить. Сейчас можно найти блогеров, у которых миллионная аудитория и огромное влияние, они превосходят традиционные СМИ», – сказал зампред.
Духин наградил победительницу в номинации «Семейный блог» среди блогеров с аудиторией до 100 тыс. подписчиков Жанну Юсупову. Жанна Владимировна активно занимается спортом, участвует в программе «Активное долголетие», путешествует и осваивает производство контента. Она сняла трогательный ролик на песню «Я в моменте».

В номинации «Семейный блог» среди блогеров свыше 100 тыс. подписчиков победительницей стала многодетная мама Екатерина Величкина. Она отправила на конкурс публикацию о поездке на музыкальный фестиваль. Екатерина рассказала, что в этом году четырежды была в зоне СВО.

Премию «Золотой пиксель» учредило Министерство информации и молодёжной политики Московской области. В фокусе – популяризация исторического и культурного наследия Подмосковья, туристического потенциала региона, создание его нового образа в контексте социально-экономического, технологического и культурного развития. Кроме того, это премия для тех, кто вкладывает силы в сохранение и формирование патриотических ценностей.

За победу боролись более 100 участников, 19 из которых стали лауреатами.

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Путин вступился за семью участника СВО, которую пытаются выселить из квартиры
11 декабря 2024, 19:04

Владимир Путин (фото: kremlin.ru)

В Бурятии семью сотрудника МЧС, 20 лет отработавшего в ведомстве, а затем отправившегося на специальную военную операцию, пытаются выселить из служебной квартиры. Президент России Владимир Путин вступился за семью участника и пообещал помочь.
«Странно, что семью участника специальной военной операции кто-то выселяет, еще через суд, из служебного жилья. <...> Удивительно, что у некоторых нет понимания важности этой работы. Дайте информацию, мы с этим тоже разберемся», — приводит «Вечерняя Москва» слова российского лидера.
Тем временем кандидат политических наук, доцент Академии труда и социальных отношений Павел Фельдман, прокомментировал заявление президента Франции Эммануэля Макрона и Владимира Зеленского о том, что Путин «уже не тот, что в 2017 году». В беседе с RT он заявил, что все здравомыслящие лидеры постепенно эволюционируют под воздействием факторов динамично меняющейся внешнеполитической среды. Он предположил, что Макрон и Зеленский пытались убедить Трампа, что Путину бесполезно ставить ультиматумы.
«Тем более лишены смысла попытки торговаться с Кремлем, когда речь идет об обеспечении безопасности и территориальной целостности России. Поэтому новый американский президент имеет лишь две альтернативы — либо выполнить требования Москвы о предоставлении ей надежных гарантий безопасности со стороны США и НАТО, либо продолжать идти вверх по лестнице эскалации»
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#квартира
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Новосибирские коммунальщики выплатят 80 тысяч рублей за переохлаждение ребенка
11 декабря 2024, 18:32

Фото: iStock/ Tennessee Witney

В Новосибирске коммунальщики заплатят 80 тысяч в качестве компенсации морального вреда за переохлаждение ребёнка, сообщила прокуратура Новосибирской области в своём Телеграм-канале.
В результате аварии на теплосетях в доме на улице Ватутина в Новосибирске отключили теплоснабжение. Подачу тепла приостановили на 11 дней. Из-за этого температура в жилых помещениях опустилась до плюс десяти градусов. Более недели в подобных условиях приходилось жить и малолетним. Из-за отсутствия отопления в одной из квартир простудился четырехмесячный малыш, который имеет специальные медицинские противопоказания. Дискомфорт от холода испытывал и его четырехлетний брат, подчёркивалось в иске надзорного органа.

Прокурор Ленинского района обратился в суд с иском о взыскании компенсации морального вреда с ООО «НТСК» в пользу несовершеннолетних.

«Суд признал иск прокурора обоснованным, взыскал с ответчика в пользу малолетних компенсацию морального вреда в общей сумме 80 тыс. рублей со штрафом 40 тыс. рублей», — отметили представители прокуратуры.

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#суд
#температура
#теплоснабжение
#аварии
#компенсации
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Прокурор запросил экс-чиновнице Шинкарук* 21 год колонии за подготовку теракта
11 декабря 2024, 18:22

Фото: istockphoto/Zolnierek

На слушаниях во 2-м Западном окружном военном суде прошли прения сторон по уголовному делу бывшей чиновницы из Белгородской области Виктории Шинкарук*. Прокурор запросил для неё 21 год колонии.
Экс-чиновницу и её помощника Александра Холодкова обвиняли в оказании содействия террористической деятельности в интересах кураторов с Украины, передаёт корреспондент ТАСС из зала суда. Кроме того, прокурор просит оштрафовать Шинкарук* на три миллиона рублей. Для Холодкова обвинение запросило 22 года лишения свободы и 4,5 миллиона рублей штрафа.

Как установили следователи, Шинкарук и Холодков передавали денежные средства в сумме около 500 тысяч рублей на подготовку террористического акта, а также закладывали в тайники взрывчатые вещества. Экс-чиновница не признаёт свою вину. Защита утверждает, что её и Холодкова использовали «втемную».

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* Признана иноагентом, а также внесена в список террористов и экстремистов в РФ
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