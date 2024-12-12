Шнуров проиграл суд и выплатил 165 миллионов рублей за отмененные концерты

Сергей Шнуров (Фото: РИА Новости//Максим Богодвид)
Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров вернул организаторам концертов 165 миллионов рублей, которые были авансом за отмененные выступления в Москве. Об этом пишет Telegram-канал Mash.
По данным канала, речь идет о запланированных концертах в «Лужниках» и «Газпром Арене», которые должны были состояться осенью 2023 года, но в итоге не состоялись.
Изначально Шнуров не хотел возвращать полученные авансы, что привело к судебному разбирательству. Первоначально московский суд оставил деньги музыканту, однако в итоге арбитражный апелляционный суд поддержал иск корпорации PMI. В результате певец вернул потерпевшей стороне 140 миллионов рублей авансов и 25 миллионов рублей процентов.
Рок-музыкант Сергей Шнуров в октябре стал свободным мужчиной. В беседе с журналистами он рассказал о своих музыкальных амбициях и прокомментировал информацию о том, что россияне стали меньше заниматься сексом. Подробности — в материале «Радио 1».
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Изначально Шнуров не хотел возвращать полученные авансы, что привело к судебному разбирательству. Первоначально московский суд оставил деньги музыканту, однако в итоге арбитражный апелляционный суд поддержал иск корпорации PMI. В результате певец вернул потерпевшей стороне 140 миллионов рублей авансов и 25 миллионов рублей процентов.
Рок-музыкант Сергей Шнуров в октябре стал свободным мужчиной. В беседе с журналистами он рассказал о своих музыкальных амбициях и прокомментировал информацию о том, что россияне стали меньше заниматься сексом. Подробности — в материале «Радио 1».
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Дарья Осипова