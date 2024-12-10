Джей-Зи обвинили в изнасиловании 13-летнего подростка: в чем замешана теща рэпера и что не так с его дочерью

Джей-Зи и Бейонсе (Фото: соцсети)
55-летний Джей-Зи, которому инкриминируют изнасилование несовершеннолетней в 2000 году, появился на публике в компании своей семьи: вместе с супругой Бейонсе, старшей дочерью Блу Айви и тёщей Тиной Ноулз он посетил премьеру фильма «Муфаса: Король Лев» в Калифорнии. Внимание общественности привлек не только его выход в свете скандала, но и наряд 12-летней Блу Айви, которую многие пользователи социальных сетей сочли чрезмерно взрослой благодаря платью с открытыми плечами и глубоким декольте. Подробности – в материале «Радио 1».
Обвинения против Джей-Зи
Рэпер обвиняется в том, что в начале 2000-х годов он со своим приятелем Пи Дидди, ныне отбывающим наказание, совершил насилие над 13-летней девочкой на вечеринке. Джей-Зи категорически отвергает обвинения, утверждая, что женщина, подавшая иск, и её адвокаты просто пытаются его шантажировать.
«Только истинные любители теории заговора могут поверить в безумные обвинения, выдвинутые против меня. Если бы не серьезные подозрения, касающиеся безопасности детей, это выглядело бы просто как фарс», — заявил Джей-Зи.
Тина Ноулз, Джей-Зи, Бейонсе, Блу Айви (Фото: соцсети)
Подробности дела об изнасиловании
В последнее время в сети активно появляются новые сведения о преступлениях Шона Комбса, более известного как Пи Дидди. Рэпер уже несколько месяцев находится в заключении. Против него возбуждены уголовные дела, касающиеся торговли людьми с целью сексуальной эксплуатации, сговора и содействия занятиям проституцией, а также насилия в отношении женщин, мужчин и детей. Дидди будет оставаться в бруклинском следственном изоляторе как минимум до вынесения приговора, назначенного на 5 мая 2025 года.
Ранее источники упоминали, что в процессе расследования могут быть вовлечены многие голливудские звезды, часто посещавшие «белые вечеринки». Одним из ключевых подозреваемых в причастности к преступлениям рэпера считали его друга Jay-Z. И теперь против супруга Бейонсе выдвинуты серьезные обвинения.
Вслед за Джастином Бибером: Пи Дидди обвинили в групповом изнасиловании 13-летней девочки, кто еще участвовал в оргии
По сообщениям Daily Mail, инцидент произошел во время вечеринки после вручения MTV Video Music Awards. Первый иск против Комбса был подан в октябре 2024 года, а 8 декабря в повторном иске уже фигурировал Jay-Z.
В то время 13-летняя девочка стремилась попасть на вечеринку после музыкальной награды, но у нее не было билета. Водитель Пи Дидди первым заметил ее и порекомендовал обратиться к рэперу. В результате школьницу на лимузине довезли до места проведения вечеринки, где ей пришлось подписать соглашение о конфиденциальности.
P. Diddy (Фото: соцсети P. Diddy)
На частном мероприятии девочке предложили выпивку, в которую, по всей видимости, был добавлен особый состав. Чувствуя головокружение, она отправилась отдохнуть в отдельную комнату. По словам истца, вскоре туда вошли Пи Дидди и Jay-Z. Она утверждает, что стала жертвой изнасилования на глазах женщины-знаменитости. После этого девочка покинула вечерние мероприятия и позвонила своему отцу.
Мама Бейонсепоставила лайк посту с обвинениями против Джей-Зи
Мать Бейонсе Тина Ноулз опровергла слухи о том, что ей когда-либо нравился пост с обвинениями в изнасиловании, выдвинутыми против ее зятя Jay-Z.
Прежде в своей соцсети 70-летняя Ноулз разместила объяснила ответ на сообщения о том, что она «поставила лайк» посту ABC7 Chicago, который содержал шокирующие детали судебного процесса против Jay-Z.
«Меня взломали!» — заявила мать Бейонсе.Читайте также:
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Анастасия Хохлова