Суд оправдал блогершу Анастасию Ивлееву по делу о развращении детей

Анастасия Ивлеева (Фото: РИА Новости/Валерий Мельников)
Челябинский городской суд вынес оправдательный приговор в отношении популярной блогерши Анастасии Ивлеевой, известной под псевдонимом Настюшка Опасность. Об этом пишет Telegram-канал Mash.
Сообщается, что иск против неё подала Елена Морозова, жена главы уральской религиозной организации «Братство Морозов-Златоуст», которая утверждала, что Ивлеева представляет опасность для несовершеннолетних и традиционных ценностей.
Морозова требовала взыскать с блогерши миллион рублей в качестве моральной компенсации, утверждая, что её контент содержит неприемлемые материалы. Однако судьи, как в Златоустовском, так и в Челябинском, не нашли оснований для удовлетворения иска, отметив, что претензии не имеют под собой реальных оснований. После рассмотрения дела судьи пришли к выводу, что обвинения против Ивлеевой не соответствуют действительности.
Анастасия Ивлеева — российская телеведущая, актриса и видеоблогер. Она приобрела известность как блогер в Instagram* и как ведущая телепередачи «Орёл и решка» на телеканале «Пятница!».
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Морозова требовала взыскать с блогерши миллион рублей в качестве моральной компенсации, утверждая, что её контент содержит неприемлемые материалы. Однако судьи, как в Златоустовском, так и в Челябинском, не нашли оснований для удовлетворения иска, отметив, что претензии не имеют под собой реальных оснований. После рассмотрения дела судьи пришли к выводу, что обвинения против Ивлеевой не соответствуют действительности.
Анастасия Ивлеева — российская телеведущая, актриса и видеоблогер. Она приобрела известность как блогер в Instagram* и как ведущая телепередачи «Орёл и решка» на телеканале «Пятница!».
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Дарья Осипова