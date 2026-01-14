Режиссер Житинкин поделился воспоминаниями о Золотовицком
Житинкин: Золотовицкий был строгим педагогом
Ректор Школы-студии МХАТ, заслуженный артист России Игорь Золотовицкий был остроумным и жизнерадостным человеком. Так считает народный артист России, режиссер Андрей Житинкин.
Напомним, Золотовицкий умер на 65-м году жизни от рака желудка.
«Это, конечно, шок, потому что более остроумного и жизнерадостного человека в нашей среде я не знаю. Он шутил так, что потом вся Москва передавала из уст в уста какую-то его остроту после вот этих вечеров замечательных в Доме актера», — сказал Житинкин в разговоре с «Известиями».
Он добавил, что Золотовицкий был отличным, строгим педагогом и мог заставить любого актера работать. Ректор всегда готовил своих учеников к жесткой конкуренции в актерской сфере.
По словам Житинкина, смерть Золотовицкого является жуткой потерей для Художественного театра, поскольку лучшие ученики выпускались именно из МХАТа.
В свою очередь ректор Театрального института имени Бориса Щукина народный артист России Евгений Князев поделился с RT своими воспоминаниями о работе с Золотовицким.
«Это моя юность — Игорь, мы проводили времена в молодёжной секции Дома актёра. Он был чрезвычайно остроумным. Очень трудно попрощаться со своей жизнью, с молодостью, когда ты проводил очень много времени вместе. Мы все были близки по духу, мы все были влюблены в театр и остались такими же», — сказал Князев.
Он принес соболезнования семье Золотовицкого, его друзьям и тем, кто любит театр.