«Ещё чуть-чуть»: Стало известно, что помешало Золотовицкому стать вторым Ширвиндтом
Кинокритик Александр Шпагин высказал мнение о творчестве ректора Школы-студии МХАТ Игоря Золотовицкого.
В беседе с «NEWS.ru» Шпагин подчеркнул, что Золотовицкий обладал всеми шансами достичь известности Александра Ширвиндта.
«Это свято место, которое было в какой-то мере пустым, а Золотовицкий — это наилучший ведущий. Казалось, ещё немножко, и он станет таким культовым для всего народа, не стал, к сожалению, скорее всего, просто не успел», — высказался эксперт.Критик добавил, что в кино Золотовицкий создал образ хитроумного простака 1990-х. Тот грубо себя вёл, но не был злым человеком. Как подчеркнул Шпагин, актёр ещё в конце 1980-х годов, будучи молодым, начал развивать эту амплуарную линию и точно показал социальную сущность нового типажа. Тогда историк кино предположил, что Игоря Яковлевича ждёт карьера суперзвезды.