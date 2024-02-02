Режиссёр Дьяченко назвал невероятно талантливым скончавшегося оператора Капиноса

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«Паша был невероятно талантливым, очень чутким, деликатным оператором. Он чувствовал нюансы кадра больше других, любил артистов и старался сделать их красивыми в кадре. Никогда не был грубым, не вмешивался резко в процесс. И это его деликатность всегда хорошим образом отображалась в мягкой картинке. Он любил жизнь, был позитивным. Много у него было трудностей в жизни, но он в основном радовал и подбадривал остальных», — прокомментировал в беседе с Газета.ру Дьяченко.
Он отметил, что его смерть стала грустной утратой для всех.
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