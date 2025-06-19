Режиссёр из Новосибирска осуждён на 17 лет за госизмену
Второй Западный окружной военный суд города Москвы вынес приговор режиссёру и актёру из Новосибирска Виктору Мосиенко. Об этом сообщает ТАСС.
Московский военный суд признал Мосиенко виновным в государственной измене, участии в террористической организации, незаконном обороте взрывных устройств и покушении на диверсию. На суде Виктор раскаялся в содеянном и полностью признал свою вину. Суд вместо 22 лет лишения свободы, которые запрашивало гособвинение, утвердил 17 лет. Кроме того, актёру назначили штраф в размере 400 тысяч рублей.
Следствие установило, что Мосиенко планировал совершить диверсию на железной дороге в Белгородской области по заданию представителей террористической организации, запрещённой на территори РФ. Затем режиссёр собирался уехать на Украину, но был оперативно задержан сотрудниками Федеральной службы безопасности.
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