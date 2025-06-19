Режиссёр из Новосибирска осуждён на 17 лет за госизмену

19 июня 2025, 13:15

Суд приговорил режиссёра из Новосибирска к 17 годам за госизмену

Фото: Istock/Zolnierek

Второй Западный окружной военный суд города Москвы вынес приговор режиссёру и актёру из Новосибирска Виктору Мосиенко. Об этом сообщает ТАСС.