«Резкое снижение»: экономист рассказал, как изменятся цены на ранние овощи и фрукты

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Овощи и фрукты старого урожая на сегодняшний день достигли пика своих цен, в скором времени ожидается снижение их стоимости, так как появится конкурент в виде молодой продукции. Об этом заявил бывший министр сельского хозяйства РТ, экономист Леонид Холод в беседе с «Татар-информом».
По его словам, сезонная продукция по началу будет очень дорогой, но позже начнет падать в цене. Мясо птицы будет сохранять стабильные цены, дорожая лишь в рамках инфляции, так же как крупы и куриные яйца.
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«Говядина потихоньку растет в цене, но она превратилась в продукт, который не сильно покупают, потому что она очень высока в цене. По свинине баланс, цена будет примерно такой же. Масло сливочное и молоко — цены на них зависят от объемов производства, а оно у нас недостаточное», — поделился прогнозом эксперт.Читайте также:
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Данил Пономарев