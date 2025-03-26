«Резкое снижение»: экономист рассказал, как изменятся цены на ранние овощи и фрукты

Самый дорогой в течение года картофель в России продается в марте, так как затраты на хранение растут, выбраковка увеличивается, а нового урожая все еще нет. Об этом заявил бывший замминистра сельского хозяйства РТ, экономист Леонид Холод в беседе с «Татар-информом».