РФ признали владельцем церкви и кладбища в Ницце

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Апелляционный суд Экс-ан-Прованса во Франции признал РФ владельцем церкви святых Николая и Александры и православного кладбища Кокад в Ницце, сообщила газета Nice-Matin.
Решение ознаменовало конец многолетнего спора с Русской православной культовой ассоциацией Ниццы (ACOR), которая управляла данными объектами.
Основанная в 1923 году ассоциация ACOR должна передать ключи от церкви на улице Лоншан и кладбища Кокад. В феврале 2021 года суд Ниццы признал право России на участки у Свято-Николаевского собора, но оставил за ACOR церковь и кладбище.
Церковь святых Николая и Александры, которую возвели в конце XIX века, и кладбище Кокад исторически связаны с русской диаспорой. ACOR, контролируя объекты, поддерживала их деятельность, но судебные споры о собственности велись с 2015 года. Данное кладбище в Ницце — второе по размерам русское кладбище во Франции после парижского Сент-Женевьев-де-Буа.
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Основанная в 1923 году ассоциация ACOR должна передать ключи от церкви на улице Лоншан и кладбища Кокад. В феврале 2021 года суд Ниццы признал право России на участки у Свято-Николаевского собора, но оставил за ACOR церковь и кладбище.
Церковь святых Николая и Александры, которую возвели в конце XIX века, и кладбище Кокад исторически связаны с русской диаспорой. ACOR, контролируя объекты, поддерживала их деятельность, но судебные споры о собственности велись с 2015 года. Данное кладбище в Ницце — второе по размерам русское кладбище во Франции после парижского Сент-Женевьев-де-Буа.
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Ольга Енгалычева