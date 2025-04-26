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РФ признали владельцем церкви и кладбища в Ницце

Nice-Matin: французский суд признал РФ владельцем церкви и кладбища в Ницце
Фото: iStock/ Vera Tikhonova

Фото: iStock/ Vera Tikhonova

Апелляционный суд Экс-ан-Прованса во Франции признал РФ владельцем церкви святых Николая и Александры и православного кладбища Кокад в Ницце, сообщила газета Nice-Matin.
Решение ознаменовало конец многолетнего спора с Русской православной культовой ассоциацией Ниццы (ACOR), которая управляла данными объектами.

Основанная в 1923 году ассоциация ACOR должна передать ключи от церкви на улице Лоншан и кладбища Кокад. В феврале 2021 года суд Ниццы признал право России на участки у Свято-Николаевского собора, но оставил за ACOR церковь и кладбище.

Церковь святых Николая и Александры, которую возвели в конце XIX века, и кладбище Кокад исторически связаны с русской диаспорой. ACOR, контролируя объекты, поддерживала их деятельность, но судебные споры о собственности велись с 2015 года. Данное кладбище в Ницце — второе по размерам русское кладбище во Франции после парижского Сент-Женевьев-де-Буа.

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McDonald's не вернется в Россию
McDonald's: регистрирует товарный знак в Роспатенте для защиты компании
26 апреля 2025, 22:39

Фото: iStock/ Wojciech Kozielczyk

McDonald's не вернется в Россию. Компания подтвердила то, что сейчас проводит регистрацию торговой марки. Они заявили, что ключевая цель юридической активности в РФ — это «предотвращение использования бренда в России посторонними», проинформировал Телеграм-канал SHOT.
Представители компании обратили внимание, что интеллектуальная собственность — один из самых ценных активов. McDonald's постоянно возобновляет право собственности своих торговых марок — даже в тех странах, где компания не функционирует, подчеркнули представители сети ресторанов.

«Мы делаем это, чтобы обезопасить наш бренд и не разрешить посторонним бизнесам или лицам, в частности в России, использовать наши торговые марки в их интересах», — уточнили в McDonald's.

Ранее сообщалось, что компания подала ряд заявок на регистрацию товарных знаков в РФ. Это произошло в конце 2024 года, а в апреле 2025 года Роспатент начал их рассматривать.

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В Крыму зафиксировали четыре землетрясения
26 апреля 2025, 21:26

Фото: iStock/ Petrovich9

Четыре слабых землетрясения произошли в Крымско-Черноморском регионе, сообщило агентство ТАСС, ссылаясь на заместителя директора Института сейсмологии и геодинамики Крымского федерального университета имени В. И. Вернадского Марину Бондарь.
«26 апреля в Крымско-Черноморском регионе зарегистрировано четыре слабых землетрясения», — обратила внимание заместитель директора Института сейсмологии и геодинамики Крымского федерального университета имени В. И. Вернадского.

Уточнялось, что одно из землетрясений зафиксировали в Черном море на расстоянии 90 км от Ялты, а другие три произошли недалеко от водопада Учан-Су.

Марина Бондарь подчеркнула, что жители района водопада Учан-Су могли ощутить проявление одного из землетрясений благодаря неглубокому залеганию очага и расположению эпицентра на суше. Отмечалось, что энергетический класс землетрясения составил 8,4, а магнитуда — 2,3.

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Ушла из жизни актриса Светлана Харлап, которая озвучила Хрюшу, Степашку и Каркушу
26 апреля 2025, 18:59

Светлана Харлап (Фото: кадр из сериала «Адвокат»)

Советская и российская актриса, мастер дублирования и озвучивания Светлана Харлап умерла в 84 года, сообщила пресс-служба РАМТ в Телеграм-канале.
Причина кончины Светланы Харлап не раскрывается.

«О дате и месте прощания будет объявлено дополнительно», — отмечалось в сообщении театра.

Светлана Харлап учислась в ГИТИСе, служила в РАМТ с 1964 года. Голосом актрисы говорят многие известные персонажи, в том числе герои программы «Спокойной ночи, малыши!» Каркуша, Степашка и Хрюша. Также Харлап озвучивала огромное количество зарубежных фильмов, сериалов и мультфильмов: «Том и Джерри», «Кудряшка Сью», «Чип и Дейл спешат на помощь», «Альф», «Улица Сезам», «Эй, Арнольд!», «Семейка Аддамс» и «Приключения мишек Гамми» и многие другие.

В кино артистка дебютировала в фэнтезийном телевизионном фильме Галины Орловой «Карлик Нос» в 1970 году.

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Красная горка 27 апреля: почему нельзя праздник проводить в одиночестве или в работе, народные приметы
26 апреля 2025, 18:55

Фото: iStock/shanecotee

В 2025 году первое воскресенье после Пасхи выпало на 27 апреля. В народе этот день называют Красной горкой.
В церковном календаре этот праздник носит название Антипасха или Фомино воскресенье. Он посвящён воспоминанию о том, как Иисус Христос явился апостолу Фоме на восьмой день после своего воскресения. О приметах и запретах праздника читайте в материале «Радио 1».

История праздника


Праздник Красная горка — это традиционный славянский праздник, который отмечается в России и некоторых других странах Восточной Европы. История праздника уходит корнями в древние языческие обряды, когда наши предки отмечали приход весны и возрождение природы. В этот день люди собирались на холмах или возвышенностях, которые назывались «горками», и устраивали различные весёлые гулянья. Праздник ассоциировался с обновлением, молодостью и надеждой.

С приходом христианства многие языческие обряды были адаптированы под новые религиозные традиции. Праздник Красная горка стал отмечаться в первое воскресенье после Пасхи.

С течением времени традиции праздника несколько изменились, но основная идея веселья и встречи весны осталась. В этот день церковь возобновляет таинство венчания, после времени Великого поста и Страстной недели.

Традиции


Фото: iStock/Anastasia Babkina

В этот день у наших предков было принято устраивать гуляния, игры и хороводы. Люди наряжаются в праздничные одежды и выходят на улицы, чтобы весело провести время и поздравить друг друга с весной.

Также в этот день принято было устраивать смотрины и сватовство, чтобы молодые люди могли познакомиться и найти себе пару.

На Антипасху люди красили яйца, однако в этот день для окрашивания выбирали не красные оттенки, а жёлтые или зелёные. Молодые люди традиционно катали эти яйца с горы. Считалось, что чем дальше укатится яйцо, тем дольше проживёт его владелец.

Кроме всего, на Красную горку люди бросали монетки в колодец. Желание, загаданное в этот праздник, должно было непременно сбыться.

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Что нельзя делать в этот день


Фото: iStock/Sviatlana Lazarenka

Не стоит ссориться и конфликтовать: праздник символизирует обновление и радость. Ссоры и конфликты могут нарушить гармонию и атмосферу веселья, а также привлечь негативную энергию.

Не рекомендуется работать: в этот день принято отдыхать и праздновать. Работа или выполнение домашних обязанностей могут считаться плохой приметой и навлекут на работающего неприятности.

Традиционно этот праздник отмечается в кругу семьи и друзей. Одиночество в этот день может восприниматься как нечто негативное, так как праздник призван объединять людей. Одиночество на Красную горку, особенно для молодых, может обернуться потерей личного счастья.

Приметы дня


  • Если на Красную горку солнечно и тепло, это предвещает хороший урожай зерновых в этом году.
  • Сильный ветер на Красную горку считается знаком, что лето будет бурным и непредсказуемым.
  • Утренний туман на Антипасху — к грибному сезону.
  • Увидеть в ночь на Красную горку умершего родственника — к добру, это значит, что он приглядывает за человеком и оберегает.

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Актер Владимир Новиков попал в больницу из-за проблем с сердцем
В Москве госпитализировали актера Владимира Новикова
26 апреля 2025, 13:12

Владимир Новиков (Фото: кадр из сериала «Высшая мера»)

Народного артиста России Владимира Новикова госпитализировали в Москве, сообщил Телеграм-канал Mash.
Владимир Новиков сообщил о болях в сердце, одышке, отеке ног, внезапном снижении слуха и общем недомогании. Отмечалось, что 73-летний артист страдает от ряда хронических заболеваний.

За свою карьеру Народный артист России участвовал в съемках 58 картин, со своей второй супругой сыграл 15 свадеб — 14 раз пара разводилась и один раз венчалась.

Ранее стало известно, что Михаил Боярский 9 мая выступит в Петербурге на бесплатном концерте после госпитализации. 13 апреля 75-летний артист упал со сцены во время репетиции спектакля «Ромео и Джульетта» в Театре имени Ленсовета. Актер попал в больницу с переломом ребра и ушибом лёгкого.

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