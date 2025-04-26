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Служба внешней разведки Украины обвинила Российскую Федерацию в присвоении Колобка и назвала его украинским. Сообщение появилось на странице службы в Facebook*.
«Сегодня важно не только восстанавливать правду, но и популяризировать аутентичные украинские версии сказок», — обратили внимание авторы публикации.
Подобным образом украинская спецслужба прокомментировала презентацию пластилинового мультфильма «Колобок» на фестивале в марокканском Рабате. Презентацию подготовили ассоциация русскоязычных женщин в Марокко и Русский дом.
Согласно заверениям СВР Украины, Колобок — исконно украинский персонаж. Такое мнение служба объясняет отсутствием слова «коло» в современном русском языке.
Ранее глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявил, что есть разные варианты судьбы Владимира Зеленского.
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Ольга Енгалычева