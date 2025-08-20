РФ стала полигоном для отработки кибератак иностранных хакеров
Иностранные группировки начали отрабатывать на российских компаниях новые методы кибератак. Об этом рассказал консультант по информационной безопасности Positive Technologies Алексей Лукацкий, слова которого приводит «Постньюс».
По данным издания, с 2022 года количество хакерских атак на российские компании сильно возросло.
«Иностранные группировки хакеров все чаще обкатывают на российских компаниях новые методы взлома, ведь теперь они могут не бояться ответственности за свои атаки на российскую инфраструктуру», — говорится в статье.
Отмечается, сейчас иностранные хакеры всё чаще начали сотрудничать с частными западными корпорациями и госпредприятиями. Заказчики изучают последствия атак на российские компании и адаптируют под себя тактики их защиты.
Помимо этого, некоторые зарубежные хакерские компании пытаются сорвать выполнение госзаказов российскими предприятиями, дестабилизировать ситуацию в стране и испортить моральное состояние граждан.
«Киберпространство — это новое поле боевых действий, только вместо снарядов используются эксплойты и киберарсеналы», — пояснил Лукацкий.
По его словам, самой эффективной тактикой стало вламывание организации через проникновение в ее инфраструктуру через партнерские компании, которые предоставляют сервисы или свой софт.