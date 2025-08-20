РФ стала полигоном для отработки кибератак иностранных хакеров

20 августа 2025, 12:46

Фото: iStock/welcomia

Иностранные группировки начали отрабатывать на российских компаниях новые методы кибератак. Об этом рассказал консультант по информационной безопасности Positive Technologies Алексей Лукацкий, слова которого приводит «Постньюс».





По данным издания, с 2022 года количество хакерских атак на российские компании сильно возросло.





«Иностранные группировки хакеров все чаще обкатывают на российских компаниях новые методы взлома, ведь теперь они могут не бояться ответственности за свои атаки на российскую инфраструктуру», — говорится в статье.

«Киберпространство — это новое поле боевых действий, только вместо снарядов используются эксплойты и киберарсеналы», — пояснил Лукацкий.