ВС РФ узнали расположение лагеря с иностранными наёмниками ВСУ благодаря российскому хакеру

17 августа 2025, 19:08

Mash: ВС РФ ударили по лагерю с иностранными наёмниками ВСУ по наводке хакера

Фото: iStock/bpawesome

Местоположение лагеря с иностранными наёмниками в Черниговской области, по которому ранее был нанесён удар российскими военными, удалось вычислить благодаря хакеру из России. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.