ВС РФ узнали расположение лагеря с иностранными наёмниками ВСУ благодаря российскому хакеру
Местоположение лагеря с иностранными наёмниками в Черниговской области, по которому ранее был нанесён удар российскими военными, удалось вычислить благодаря хакеру из России. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Отмечается, что сначала хакеру PalachPro удалось взломать оборонительную компанию Kongsberg, откуда он получил доступ к аккаунту одного из бойцов ВСУ и полгода следил за ним. В итоге россиянину удалось заполучить фотографии полигона и помещений, где учились наёмники, а также схемы их перемещений.
В итоге ВС РФ нанесли удар по учебному центру ВСУ в Черниговской области с применением двух оперативно-тактических ракетных комплексов «Искандер». Это произошло именно в тот момент, когда на месте в максимальном количестве присутствовали украинское командование и иностранные военные.
