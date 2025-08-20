Хакерские группы заявили о взломе баз данных Генштаба ВСУ с информацией о потерях

20 августа 2025, 10:32

Фото: iStock/SergeyBitos

Ряд хакерских коллективов, включая Killnet, Palach Pro, User Sec и Beregini, заявили о проведении масштабной кибератаки на серверы Генерального штаба Вооружённых сил Украины (ВСУ). По их утверждению, в результате взлома была получена конфиденциальная информация, включая базу данных о потерях украинской армии.