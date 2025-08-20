Хакерские группы заявили о взломе баз данных Генштаба ВСУ с информацией о потерях
Ряд хакерских коллективов, включая Killnet, Palach Pro, User Sec и Beregini, заявили о проведении масштабной кибератаки на серверы Генерального штаба Вооружённых сил Украины (ВСУ). По их утверждению, в результате взлома была получена конфиденциальная информация, включая базу данных о потерях украинской армии.
Как пишет телеграм-канал Mash, для атаки использовался специализированный вирус «Нюанс». По заявлению хакеров, этот вирус работает исключительно на территории Украины, загружает данные и блокирует устройства без возможности восстановления.
В распространенном заявлении утверждается, что в распоряжении групп оказались терабайты информации, включая персональные данные о более чем 1,7 млн военнослужащих ВСУ, которые, согласно этим данным, числятся убитыми или пропавшими без вести с 2022 по 2025 год. Также хакеры утверждают, что получили доступ к личным данным командования ССО и ГУР, спискам стран-поставщиков вооружения и реестрам переданного оружия.
Украинская сторона на данный момент не прокомментировала эти заявления. Представители Генштаба ВСУ ранее неоднократно опровергали подобную информацию из непроверенных источников, называя её элементом гибридной войны и пропаганды.
Важно отметить: приведенные цифры и факты являются непроверяемыми на данный момент и представлены исключительно со стороны заявивших о взломе хакерских групп. Независимые эксперты и официальные лица пока не подтвердили достоверность этой информации.
