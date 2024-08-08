Студент из Луховиц завоевал медаль турнира по армрестлингу

Фото: пресс-служба Минспорта МО
Дэнис Демидов, обучающийся в Луховицком авиационном техникуме, занял третье место на Третьем открытом турнире по армрестлингу, который проводился в городском округе Луховицы, сообщает пресс-служба Минобразования Московской области.
«В турнире приняли участие свыше ста человек из различных городов Подмосковья, а также из Москвы, Тулы, Рязани и Твери. По итогам соревнований Дэнис Демидов поднялся на третью ступень пьедестала почёта», — говорится в сообщении.Турнир проводился на уличной сцене луховицкого дома культуры «Старт». Почётными гостями спортивного мероприятия стали многократный абсолютный чемпион мира по армрестлингу среди профессионалов Денис Цыпленков и заслуженный мастер спорта России по армрестлингу Расул Чотчаев.
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