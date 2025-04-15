РИА: Мошенники рассылают россиянам фейковые письма о входе на портал «Госуслуг»

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Мошенники не устают изобретать всё более изощрённые способы обмана доверчивых либо недостаточно подготовленных граждан. Россияне начали массово получать фейковые письма о якобы попытке входа в их аккаунт на портале «Госуслуг» с другого устройства.
Об этом сообщил корреспондент РИА Новости. На электронную почту потенциальной жертвы приходит письмо с уведомлением об успешном входе на «Госуслуги» с другого устройства. При этом название портала написано с ошибкой, раздельно — Gos uslugi.
Далее в письме содержится «рекомендация» на случай, если клиент не пытался войти в свою учётную запись. Нужно проверить настройки аккаунта, а затем связаться со «службой поддержки», фальшивый телефон которой также указан в сообщении.
Разумеется, звонить по этому номеру не следует. Если сделать это, начнётся обычное выуживание личных данных с помощью смс, переводов на ложные сайты и отработанных приёмов психологического воздействия. Подобные письма следует игнорировать, а в случае сомнений самому войти на портал «Госуслуг» и позвонить в настоящую службу поддержки.
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Далее в письме содержится «рекомендация» на случай, если клиент не пытался войти в свою учётную запись. Нужно проверить настройки аккаунта, а затем связаться со «службой поддержки», фальшивый телефон которой также указан в сообщении.
Разумеется, звонить по этому номеру не следует. Если сделать это, начнётся обычное выуживание личных данных с помощью смс, переводов на ложные сайты и отработанных приёмов психологического воздействия. Подобные письма следует игнорировать, а в случае сомнений самому войти на портал «Госуслуг» и позвонить в настоящую службу поддержки.
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Александр Бойцов