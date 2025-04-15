РИА: Мошенники рассылают россиянам фейковые письма о входе на портал «Госуслуг»

Владимира Алферова, который снимался в «Солнечном ударе» Никиты Михалкова, ограбили после смерти. Его невеста Людмила Щепеткова заявила, что квартиру артиста освободили буквально в течение двух часов после известия о том, что он скончался, сообщила газета «Аргументы и факты».