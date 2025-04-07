Под Красноярском дочь бойца СВО перевела мошенникам полученные от папы деньги

Фото: istockphoto/artoleshko
В Красноярском крае девочка-школьница отдала мошенникам все накопленные деньги. Накануне её отец, сражающийся с врагами в зоне проведения специальной военной операции, перевёл дочери 2,4 миллиона рублей.
О случившемся рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры. По словам подростка, ей позвонил неизвестный с номера, который также не определился, и сообщил, что аккаунт девочки на портале «Госуслуг» взломан. Доверчивая девочка, желая «спасти» свои сбережения, рассказала аферистам, что её отец участвует в боевых действиях и недавно перевёл ей на карту значительную сумму. Ранее нынешний сожитель матери ребёнка положил на этот же счёт миллион рублей.
Легко подсчитать, что общий ущерб доверчивого подростка составил 3,4 миллиона рублей. Возбуждено уголовное дело по факту мошенничества.
Читайте также:
Психолог объяснил, почему нельзя пытаться разыграть мошенников
Мошенник обманул россиянку на 10 млн под видом трейдера с Кипра
Мошенники под видом ФСБ запугали местью военных пропавшую в Ачинске девушку
«Чтобы завладеть сбережениями семьи участника СВО, злоумышленники создали в фейковом приложении известного банка декларацию и убедили девушку перечислить всю имеющуюся сумму по указанным в документе реквизитам», — пояснили в прокуратуре.
Легко подсчитать, что общий ущерб доверчивого подростка составил 3,4 миллиона рублей. Возбуждено уголовное дело по факту мошенничества.
Читайте также:
Психолог объяснил, почему нельзя пытаться разыграть мошенников
Мошенник обманул россиянку на 10 млн под видом трейдера с Кипра
Мошенники под видом ФСБ запугали местью военных пропавшую в Ачинске девушку
Александр Бойцов