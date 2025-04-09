Жителей Подмосковья предупредили о мошенничестве с «лимитом домашних животных»

Фото: пресс-служба ГУРБ МО
Мошенники начали использовать новую схему: теперь они вымогают деньги у хозяев домашних животных под предлогом превышения «лимита на питомцев», жителей Московской области предупредили об этом специалисты Главного управление региональной безопасности (ГУРБ) Подмосковья.
«Мошенники обзванивают жильцов, представляясь жилищными инспекторами. Под предлогом опроса они выясняют, сколько животных содержится в квартире, а затем, ссылаясь на некие новые правила, якобы опубликованные на сайте «Госуслуг», запугивают владельцев тем, что у них заберут питомцев», — говорится в сообщении.Иногда злоумышленники пересылают владельцам питомцев ссылки на «новые правила». В реальности эти ссылки ведут на фишинговые сайты, созданные для кражи личных данные. Но чаще мошенники требуют немедленно перевести им деньги — якобы на оформление разрешения на животных сверх лимита.
Специалисты ГУРБ подчеркнули, что никаких специальных сборов за содержание питомцев не существует, если кто-то звонит вам и требует деньги за домашних животных, это мошенник, и лучше всего немедленно прервать разговор с ним и обратиться в полицию.
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