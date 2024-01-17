РИА Новости: Над Белгородом и областью вновь сработала система ПВО

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Над Белгородом и Белгородским районом снова сработала система ПВО, сбито несколько воздушных целей. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на губернатора региона Вячеслава Гладкова.
Средства ПВО в ночь с 16 на 17 января сбили семь украинских ракет реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Ольха» и четыре беспилотных летательных аппарата (БПЛА) в небе над Белгородской областью. Об этом сообщили в Минобороны России.
Ранее белгородский губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что сразу семь украинских беспилотников были сбиты средствами ПВО над Белгородом и Белгородской областью. По предварительным данным, пострадавших нет. Есть повреждения в жилом секторе. Пожарный расчет и оперативные службы выехали на место, уточнил Гладков.
Удары по приграничным регионам РФ стали ответом киевских властей на СВО по защите Донбасса, жители которого не признали итоги государственного переворота на Украине в 2014 году. Президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции 24 февраля 2022 года на фоне регулярных обстрелов региона со стороны ВСУ.
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Ранее белгородский губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что сразу семь украинских беспилотников были сбиты средствами ПВО над Белгородом и Белгородской областью. По предварительным данным, пострадавших нет. Есть повреждения в жилом секторе. Пожарный расчет и оперативные службы выехали на место, уточнил Гладков.
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Артем Путинцев