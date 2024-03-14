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Недовольные политикой Киева украинские военные готовят захват Верховной рады, пишет РИА Новости, ссылаясь на не переписку в закрытом Telegram-канале «ParaBelum». К переписке якобы смогли получить доступ российские специалисты, о чем сообщил источник в силовых структурах.
Фронда среди украинских силовиков возникла из-за многомесячного противостояния уже бывшего главного командующего ВСУ Валерия Залужного с главой государства Владимиром Зеленским и его окружением, которое привело к увольнению генерала в начале февраля. Во главе ВСУ Зеленский поставил лояльного себе Александра Сырского, который прежде командовал Сухопутными войсками Украины и имеет неоднозначную репутацию среди украинских военных.
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Ювелина Бернст