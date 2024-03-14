РИА Новости узнало о планах захвата Рады украинскими военными

В Великобритании 45-летнего врача-психиатра Раджива Регуната уволили после того, как он ложно потребовал 40 000 фунтов стерлингов за рабочие смены в системе Национальной системы здравоохранения Великобритании (NHS), хотя на самом деле при этом находился в отпуске. Об этом пишет издание Daily Mail.