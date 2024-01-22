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Депутат Рады Дубинский: Зеленский начал масштабную политическую зачистку

22 января 2024, 08:37
Фото: istockphoto/JARAMA

Фото: istockphoto/JARAMA

На Украине проводится масштабная операция по удалению политических противников. Об этом заявил депутат Верховной рады Александр Дубинский.

Парламентарий подозревается в государственной измене и в настоящее время содержится в украинском следственном изоляторе, время от времени выступая с помощью адвокатов с публикациями в своём телеграм-канале. На этот раз он сообщил, что в стране началась политическая «охота на ведьм».

Таким образом депутат отреагировал на задержание известного бизнесмена Игоря Мазепы, который является близким другом соратника Порошенко Бориса Ложкина. Бывшего президента Украины Дубинский считает основным оппонентом действующей власти. Пятилетние полномочия Зеленского истекают в марте, и тогда по конституции он должен будет передать власть парламенту. Поэтому действующий президент расчищает политическое поле, чтобы не допустить участия оппозиции в коалиционном правительстве, которое, по всей вероятности, придётся создавать, заключил депутат.

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Стала известна судьба оставшихся в Севастополе украинских кораблей
РИА Новости: украинские корабли, оставшиеся в Севастополе, утилизируют
22 января 2024, 08:08

Фото: istock / Dikuch

Оставшиеся в Севастополе корабли Военно-морских сил Украины (ВМСУ) не будут переданы в состав Черноморского флота России, а будут утилизированы. Об этом рассказал РИА Новости источник в силовых структурах Крыма.

После воссоединения Крыма с Россией в 2014 году ВМСУ оставили на полуострове около 20 кораблей, среди которых корветы «Тернополь», Луцк», корабль управления «Славутич», БДК «Константин Ольшанский» и прочие. До 2023 года эти судна находились в Севастополе под охраной.

Собеседник издания рассказал, что было принято решения не передавать Украине эти корабли, а резать, одна процесс утилизации для некоторых кораблей приостановили с целью обеспечения безопасности российских кораблей.

До этого сообщалось, что на базе в Бахрейне столкнулись британских минных тральщика. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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В Петербурге штаб кандидата в президенты РФ Надеждина остановил сбор подписей
22 января 2024, 08:06

Фото: РИА Новости/Сергей Пятаков

Кандидат в президенты РФ от партии «Гражданская инициатива» Борис Надеждин остановил сбор подписей в свою поддержку в Санкт-Петербурге. В его предвыборном штабе сообщили, что уже собрано более трёх тысяч абсолютно легитимных подписей жителей Северной столицы.
Напомним, по закону политикам следует собрать не менее 100 тысяч подписей, при этом их количество от жителей каждого региона не должно превышать 2,5 тысячи. Поэтому штаб Надеждина, прекратив сбор подписей в Петербурге, продолжает принимать их в других субъектах Российской Федерации, сообщает «РБК».

В последние дни перед офисом на набережной Фонтанки, где располагается штаб кандидата, стали выстраиваться длинные очереди из желающих оставить свою подпись в его поддержку. Накануне по жалобе одного из жильцов дома на место «несанкционированного скопления людей» наведались правоохранители. Поводом послужили всё ещё действующие в Петербурге ковидные ограничения. После этого штаб Надеждина объявил о прекращении сбора подписей в городе на Неве. По данным аналитиков, на данный момент кандидат «с либеральным оттенком» собрал в стране 50 тысяч подписей из требуемых 100 тысяч.

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Лавров прибыл в США для участия в заседаниях ООН
Глава МИД Лавров прилетел в Нью-Йорк, где примет участие в заседании СБ ООН
22 января 2024, 07:03

Фото: сайт Кремля

Министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл в Нью-Йорк для принятия участия в заседаниях Совета Безопасности ООН по Ближнему Востоку и Украине. Об этом сообщает ТАСС.

По информации агентства, самолет главы российского МИД летел из Москвы до США по северному пути в облет недружественных государств за 12 часов 45 минут. Во время полета непредвиденных ситуаций не возникало.

Ранее первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский заявил, что удар Вооруженных сил Украины по Донецку станет одной из главных тем запрошенного Российской Федерацией на понедельник заседания Совета Безопасности ООН по Украине.

До этого Генсек ООН Антониу Гутерриш осудил атаку ВСУ на Донецк 21 января. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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Экс-представитель НАТО в Москве призвал устроить геноцид россиян
Капитан ВМС США Табах призвал не стесняться геноцида россиян
22 января 2024, 04:48

Фото: iStock/Yaraslau_Mikheyeu

Бывший начальник штаба военной миссии НАТО в Москве Гарри Табах заявил в интервью украинскому YouTube-каналу «Вышка», что Украина не должна сдерживаться в применении «агрессии» против России, даже если это включает в себя угрозу уничтожения населения.
Он отметил, что, по его мнению, «агрессию можно противостоять только еще более сильной агрессией».

В своем комментарии Табах привел примеры исторических событий, таких как «уничтожение половины населения» Третьего рейха и сброс атомных бомб американцами на японские города Хиросиму и Нагасаки.

Гарри (Юрий) Табах родом из семьи эмигрантов из Москвы, которые переехали в США в 1976 году. Он занимал различные должности в Госдепе, включая работу в американском посольстве в России. В конце 2000-х годов он возглавил штаб военной миссии НАТО в Москве, ответственной за взаимодействие между военным комитетом НАТО и Минобороны России. Он вышел в отставку в 2011 году.

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ЕС потребует последствий для Израиля за отказ создать палестинское государство
FT: ЕС добивается последствий для Израиля за отказ от палестинского государства
22 января 2024, 04:27

Фото: iStock/butenkow

Брюссель предложил государствам-членам Европейского союза выработать возможные последствия для Израиля в случае отказа от создания палестинского государства, реализуя тем самым мирный план Европы по разрешению конфликта в секторе Газа. Эту информацию сообщает Financial Times (FT), ссылаясь на соответствующий документ.
Согласно распространенному тексту, страны-члены ЕС призваны «определить последствия, которые, по их мнению, могут возникнуть в результате участия или отказа от участия» в предложенном мирном плане. Этот план включает в себя создание государства для Палестины и взаимное суверенное признание. Информация о документе была распространена в преддверии встречи глав министерств иностранных дел стран Евросоюза, запланированной на 22 января.

Эта встреча стала результатом растущей тревоги Запада относительно позиции Израиля.

«Одной из идей является определение того, как мы будем использовать наши предъявленные условия в будущем с целью добиться решения вопроса о двухгосударственном урегулировании», - заявил изданию высокопоставленный европейский чиновник.
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Кличко: Украина с президентом Зеленским движется в неправильном направлении
22 января 2024, 02:09

Фото: iStock/Silent_GOS

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что Украина выбрала неправильное направления, становят всё более автократичной. Об этом пишет Globe and Mail.
Глава украинской столицы раскритиковал единый телемарафон, подчеркнув, что критики президента Зеленского оказались «под давлением».

«Движение Украины, что мы видим сейчас, я не могу назвать демократией. Здесь пахнет вертикалью и авторитаризмом», — цитирует канадское издание слова Кличко.

Он добавил, что за этим стоят «некоторые люди», но называть их имена не стал. Он добавил, что они хотят всеобщей централизации.

«Мэры и главы общин избираются гражданами, а их меняют на людей, назначаемых сверху», — пожаловался мэр.

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Кандидат в президенты США Хейли заявила, что продолжит гонку против Трампа
22 января 2024, 01:55

Фото: РИА Новости/Нэнси Сисель

Бывший представитель США при ООН и экс-губернатор Южной Каролины Никки Хейли, являющаяся единственным конкурентом Дональда Трампа в борьбе за республиканскую номинацию, заявила, что не планирует отказываться от участия в гонке и собирается победить. Об этом пишет РИА Новости.
После того как губернатор Флориды Рон Десантис отказался от участия в выборах в пользу Трампа, Хейли заявила, что в кампании за право баллотироваться в президенты США в 2024 году остались «один мужчина и одна леди».

«В этой гонке участвовали 14 человек, было много мужчин, все они выбыли, кроме Трампа. Все свелось к вопросу: «Чего вы хотите? Ещё больше того же или чего-то новенького?», — сказала Хейли в ходе встречи со своими сторонниками в штате Нью-Гемпшир, где 23 января состоятся республиканские праймериз.

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#сша
#губернатор
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Штаб Трампа призвал республиканцев сплотиться для победы
Штаб Трампа после выхода Десантиса из гонки призвал республиканцев сплотиться
22 января 2024, 01:33

Фото: сайт Кремля

Избирательный штаб Дональда Трампа выразил благодарность губернатору Флориды Рону Десантису за решение выйти из президентской гонки и призвал всех членов республиканской партии объединиться вокруг бывшего президента для достижения победы над текущим американским лидером Джо Байденом, передает РИА Новости.
Десантис, ранее считавшийся основным конкурентом Трампа за республиканскую номинацию, отказался от участия в гонке в пользу бывшего президента.

«В последующие несколько дней, ведущих к предстоящей победе Дональда Дж. Трампа в Нью-Гемпшире, для нас честь получить поддержку губернатора Рона Десантиса и многих других бывших кандидатов в президенты. Пришло время для всех республиканцев объединиться вокруг президента Трампа, с целью победить Джо Байдена и положить конец его катастрофическому президентству», - говорится в заявлении.
Главным конкурентом Трампа в борьбе за право представлять Республиканскую партию на выборах остается бывший постоянный представитель США при ООН и экс-губернатор штата Южная Каролина Никки Хейли.

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#пост
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Десантис вышел из гонки за пост президента США, поддержав Трампа
Губернатор Флориды Десантис вышел из гонки за пост президента США
21 января 2024, 23:45

Фото: РИА Новости/Эва Мари Ускатеги

Губернатор Флориды Рон Десантис сообщил о выходе из президентской гонки в США, пообещав поддержать бывшего американского лидера Дональда Трампа. Об этом он написал в соцсети Х.
«У нас нет явного пути к победе, соответственно, сегодня я приостанавливаю свою кампанию», — говорится в публикации.

Политик выступил с этим заявлением перед праймериз в Нью-Гемпшире и после внутрипартийных выборов в штате Айова, на которых Десантис уступил Трампу. ​Согласно результатам опроса, губернатор Флориды на ​данном этапе может рассчитывать только на 6% голосов.

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