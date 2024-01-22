Депутат Рады Дубинский: Зеленский начал масштабную политическую зачистку

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На Украине проводится масштабная операция по удалению политических противников. Об этом заявил депутат Верховной рады Александр Дубинский.
Таким образом депутат отреагировал на задержание известного бизнесмена Игоря Мазепы, который является близким другом соратника Порошенко Бориса Ложкина. Бывшего президента Украины Дубинский считает основным оппонентом действующей власти. Пятилетние полномочия Зеленского истекают в марте, и тогда по конституции он должен будет передать власть парламенту. Поэтому действующий президент расчищает политическое поле, чтобы не допустить участия оппозиции в коалиционном правительстве, которое, по всей вероятности, придётся создавать, заключил депутат.
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