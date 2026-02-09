РИА Новости: Запорожская АЭС постоянно нуждается в новых сотрудниках
Запорожская АЭС (ЗАЭС) обеспечена необходимым персоналом для безопасной эксплуатации, но набор новых сотрудников ведётся постоянно. Об этом РИА Новости рассказала директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина.
По её словам, на объекте трудятся около 4 500 сотрудников. При этом часть функциональных обязанностей передали аутсорсинговым компаниям.
Несмотря на нестабильную ситуацию в регионе, обусловленную военными действиями, ЗАЭС удаётся сохранять стабильное положение. Критически важная инфраструктура станции продолжает бесперебойно функционировать, добавила Яшина.
