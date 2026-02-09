«Тайский» особняк Лепса в Подмосковье выставили на продажу

09 февраля 2026, 04:42

ТАСС: особняк Лепса в Подмосковье продается за 550 млн рублей

Григорий Лепс (Фото: Telegram @leps_official)

Особняк народного артиста России Григория Лепса в Подмосковье попал на рынок недвижимости. О деталях сделки ТАСС рассказала представитель AREA (Association of Real Estate Agencies) Диана Достовалова.