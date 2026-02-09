«Тайский» особняк Лепса в Подмосковье выставили на продажу
Особняк народного артиста России Григория Лепса в Подмосковье попал на рынок недвижимости. О деталях сделки ТАСС рассказала представитель AREA (Association of Real Estate Agencies) Диана Достовалова.
Поместье в тайском стиле расположено на Новорижском шоссе. Хозяин выставил его на продажу в мае 2025 года. Изначально владелец запрашивал 1,5 млрд рублей за комплекс, включающий: основной дом, гостевое помещение со студией звукозаписи и участок площадью 40 соток.
К настоящему моменту предложение скорректировали. Теперь продаётся только основной дом площадью 1 800 кв. м на участке 20 соток за 550 млн рублей.
Особняк оснащён семью спальнями и десятью санузлами. Есть несколько гардеробных, СПА-зона с бассейном, зимний сад и библиотека. Также в лот входит гараж на два автомобиля.
