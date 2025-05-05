РИАН: в РФ свыше половины взяточников ловят на сумме до 10 тысяч рублей

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В России более половины коррупционных дел заведены по поводу взяток на сумму менее 10 тысяч рублей. Об свидетельствуют данные Судебного департамента при Верховном суде РФ.
«Большая часть взяточников в России попадается при получении менее 10 тысяч рублей», — передает данные РИА Новости.
В прошлом году за мелкое взяточничество были осуждены 2305 человек. Пять из них являются рецидивистами, а 149 женщинами. В колонию за преступление отправились 24 подсудимых. Остальные ограничились штрафами на общую сумму в 40,6 миллионов рублей.
По статьям за более крупные взятки осудили 1633 человек. В колонию отправились 710 подсудимых. Среди них есть и сотрудники правоохранительных органов. Тюремные сроки за коррупцию получили пять работников суда, 43 сотрудника прокуратуры и следственных органов, а еще почти 500 работников полиции.
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Иван Мусатов