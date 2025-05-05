Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Общество/ РИАН: в РФ свыше половины взяточников ловят на сумме до 10 тысяч рублей

РИАН: в РФ свыше половины взяточников ловят на сумме до 10 тысяч рублей

Фото: iStock/Atstock Productions

Фото: iStock/Atstock Productions

В России более половины коррупционных дел заведены по поводу взяток на сумму менее 10 тысяч рублей. Об свидетельствуют данные Судебного департамента при Верховном суде РФ.
«Большая часть взяточников в России попадается при получении менее 10 тысяч рублей», — передает данные РИА Новости.

В прошлом году за мелкое взяточничество были осуждены 2305 человек. Пять из них являются рецидивистами, а 149 женщинами. В колонию за преступление отправились 24 подсудимых. Остальные ограничились штрафами на общую сумму в 40,6 миллионов рублей.

По статьям за более крупные взятки осудили 1633 человек. В колонию отправились 710 подсудимых. Среди них есть и сотрудники правоохранительных органов. Тюремные сроки за коррупцию получили пять работников суда, 43 сотрудника прокуратуры и следственных органов, а еще почти 500 работников полиции.

Читайте также:

Чубайс попросил суд отменить арест его имущества

Blick: плюнувшего на табличку посольства РФ в Берне оштрафовали на 7 тыс франков

Доцент Иванова-Швец: пенсию могут уменьшить в случае смены места жительства
#суд
#преступление
#арест
#данные
#рф
#взятка
#коррупция
В аэропорту Внуково введен план «Ковер» из-за угрозы атаки БПЛА
05 мая 2025, 02:42

Фото: iStock/Chalabala

В московском аэропорту Внуково введен план «Ковер» из-за угрозы атаки БПЛА. Об этом сообщает Mash.
«План "Ковер" ввели в московском аэропорту Внуково. Предварительно, из-за угрозы атаки БПЛА», — передает telegram-канал.

При этом жители города Подольск в домашних чатах пишут о звуках взрывов в небе. Предварительно, ПВО работает по вражеским целям. Официальные источники никак не комментировали информацию. Данных о пострадавших и разрушениях пока нет.

Читайте также:

Хинштейн: После атаки ВСУ на Курскую область возник пожар на АЗС

В небе над Воронежем ПВО сбивает украинские беспилотники

В Белгородской области дрон ВСУ ударил по автобусу, где пострадали три человека
#подольск
#внуково
#дрон
#бпла
#жители
#план
#всу
#пво
#аэропорт
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Трамп: тюрьму Алькатрас откроют для отправки туда самых опасных преступников США
05 мая 2025, 02:23

Алькатрас (Фото: iStock/SvetlanaSF)

Президент США Дональд Трамп поручил вновь открыть известную тюрьму Алькатрас, в которую планируется отправлять самых опасных преступников страны. Об этом американский лидер пишет на своей странице в соцсети Truth Social.
«Сегодня я приказываю Бюро тюрем совместно с министерством юстиции, ФБР и министерством внутренней безопасности вновь открыть существенно расширенный и перестроенный Алькатрас, чтобы разместить там самых безжалостных и жестоких преступников Америки», — поручил Трамп.

Тюрьма Алькатрас находится на острове в заливе Сан-Франциско. Она является одной из самых знаменитых тюрем мира. Ее закрыли 21 марта 1963 года из-за дорогостоящей эксплуатации и различных структурных проблем. По заявлению сотрудников, за 29 лет работы из тюрьмы никому не удалось сбежать.

Читайте также:

Маск: Neuralink вживит возвращающий зрение чип в мозг человека

Blick: плюнувшего на табличку посольства РФ в Берне оштрафовали на 7 тыс франков

Шейх решил вернуть 14 миллионов долга за россиянку, у которой в ОАЭ умерла мать
#тюрьма
#трамп
#сша
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Blick: плюнувшего на табличку посольства РФ в Берне оштрафовали на 7 тыс франков
05 мая 2025, 01:18

Фото: iStock/Andrzej Rostek

Юриста, плюнувшего на табличку российского посольства в Берне, оштрафовали почти на 7 тысяч швейцарских франков. Об этом сообщает Blick.
Инцидент случился в феврале 2024 года. Тогда обвиняемый во время пробежки плюнул на табличку посольства РФ, тем самым выразив свой протест из-за позиции Швейцарии по конфликту на Украине. По итогу юрист был задержан охраной российского консульства.

Суд постановил оштрафовать мужчину на 6,9 тысяч франков, что означает 8,3 тысячи долларов. К тому же он обязан выплатить еще 500 франков за судебные издержки.

Читайте также:

С 5 мая Skype окончательно прекратил свое существование

В РПЦ не знают, распространяется ли Божье спасение на инопланетян

Роспотребнадзор проверит сообщения о претензиях к зубной пасте Colgate
#суд
#юрист
#инцидент
#рф
#посольство
#швейцария
#штраф
Следите за нашими новостями
в удобном формате
С 5 мая Skype окончательно прекратил свое существование
05 мая 2025, 01:08

Фото: iStock/Tania Bondar

С 5 мая платформа Skype официально прекратила свое существование. Об этом сообщает ТАСС.
«Все ваши контакты и чаты будут автоматически перенесены. Также в ближайшие дни вы получите уведомление в приложении Skype с предложением выполнить необходимые действия» — говориться в рассылке Microsoft, владеющей платформой.

Теперь компания сосредотачивается на развитии Teams. Эта программа является еще одним сервисом для коммуникации и совместной работы. Переход со Skype в Teams будет бесплатен и не потребует изменения персональных данных.

Все данные помещенные в Skype сохранятся до января 2026 года. После их удалят с платформы.

Читайте также:

Маск: Neuralink вживит возвращающий зрение чип в мозг человека

Роспотребнадзор проверит сообщения о претензиях к зубной пасте Colgate

В РПЦ не знают, распространяется ли Божье спасение на инопланетян
#изменения
#данные
#программа
#переход
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В аэропорте Апатиты Мурманской области введены временные ограничения на работу
04 мая 2025, 23:30

Фото: iStock/Chalabala

Временные ограничения на работу введены в аэропорте Апатиты Мурманской области в целях обеспечения безопасности полетов. Об этом сообщает Росавиация.
«Воздушная гавань временно не принимает и не отправляет рейсы», — пишет в telegram-канале представитель Росавиации Артем Кореняко.

Отмечается, что мера введена в целях обеспечения безопасности для полетов гражданских судов.

Ранее стало известно, что президент России Владимир Путин рассмотрит переименование волгоградского аэропорта в «Сталинград». Об этом главу государства попросили ветераны.

Читайте также:

Аэропорты Нижнего Новгорода, Иваново и Ярославля приостановили свою работу

Абхазия открывает регулярное авиасообщение с Россией впервые с 1993 года

Орбита МКС была изменена из-за угрозы столкновения с космическим мусором
#аэропорты
#рейсы
#авиасообщение
#росавиация
#ограничение
Следите за нашими новостями
в удобном формате