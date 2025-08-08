Рыбак поймал акулу на удочку и случайно побил рекорд
Житель американского штата Коннектикут побил 19-летний рекорд, поймав на удочку лисью акулу весом 317 килограммов. Об этом сообщает CT Insider.
Эд Лавли из города Хэмптон выловил хищника днем 30 июля после семичасовой борьбы. По его словам, это было самое сложное испытание в его жизни. Акула попалась на крючок около 15:00, а вытащить на берег ее удалось лишь поздним вечером. Для этого товарищ американца пристегнул его ремнями к лодке.
Поначалу друзья не понимали, какая именно рыба им попалась, но сделали несколько фотографий. После этого они разделали добычу и раздали мясо соседям.
Власти штата уже начали проверять полученные от рыбака данные. Предыдущий рекорд по ловле лисьих акул в Коннектикуте составлял 211 килограммов и держался с 2006 года. Нынешний улов может превзойти и рекорд штата по ловле всех видов акул — в 1987 году здесь поймали хищника весом 294,8 килограмма.
