Рыбак поймал акулу на удочку и случайно побил рекорд

08 августа 2025, 16:49

В США рыбак поймал акулу весом 317 кг и побил 19-летний рекорд Коннектикута

Фото: iStock/Makhbubakhon Ismatova

Житель американского штата Коннектикут побил 19-летний рекорд, поймав на удочку лисью акулу весом 317 килограммов. Об этом сообщает CT Insider.