Гниющие туши коров прибило на пляжи с туристами на Тенерифе

08 августа 2025, 15:38

Фото: iStock/ArtRachen01

Туристы на Тенерифе стали свидетелями неприятного и тревожного зрелища – за неделю у берегов Канарских островов были обнаружены тела трёх коров. По сообщениям, две из туш нашли в районе промышленной зоны Гранадилья-де-Абона и в море между Тенерифе и островом Ла-Гомера, сообщает издание Daily Mail.