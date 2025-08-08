Гниющие туши коров прибило на пляжи с туристами на Тенерифе
Туристы на Тенерифе стали свидетелями неприятного и тревожного зрелища – за неделю у берегов Канарских островов были обнаружены тела трёх коров. По сообщениям, две из туш нашли в районе промышленной зоны Гранадилья-де-Абона и в море между Тенерифе и островом Ла-Гомера, сообщает издание Daily Mail.
Власти предполагают, что животные находились на борту грузовых судов, перевозящих скот из Южной Америки, и были выброшены за борт. Одним из подозреваемых судов называют Polaris 2, идущее под флагом Панамы.
Случившееся вызвало возмущение среди местных жителей и туристов, а также обеспокоенность экологов, так как разлагающиеся туши представляют серьёзную опасность для морской экосистемы и гигиены пляжей.
