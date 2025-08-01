В США осьминог напал на шестилетнего мальчика в контактном океанариуме
В США шестилетний мальчик пострадал от щупалец осьминога в контактном океанариуме. Об этом сообщает американский телеканал KSAT.
Мать пострадавшего рассказала, что это не первый визит их семьи в океанариум. Ее сын обожает смотреть на морских обитателей, особенно осьминогов. Однако 14 июля все прошло не так, как обычно.
Когда мальчик засунул руку в аквариум с гигантским тихоокеанским моллюском, тот внезапно вцепился в нее. Его мать позвала на помощь сотрудников, но они не сразу восприняли ситуацию всерьез, посчитав, что животное играет. В итоге женщина и еще три работника около пяти минут спасали ребенка от хватки осьминога. На его коже остались темно-фиолетовые следы от присосок.
После случившегося женщина пожаловалась на руководство учреждения в Минсельхоз США. По ее словам, правила разрешают посетителям трогать и кормить животных, но при нахождении сотрудников рядом. В тот день за аквариумом никто не следил. Америнка называет концепцию океанариума опасной и просит изолировать осьминога, чтобы предотвратить подобные случаи в будущем.
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