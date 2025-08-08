Леопард вцепился зубами в голову спящего ребенка и украл его из хижины
В Индии леопард напал на трехлетнего мальчика. Хищник пробрался в хижину и утащил ребенка. Об этом сообщает The South First.
Все случилось 1 августа в штате Керала. Леопард пришел в деревню возле чайной плантации. Мальчик по имени Рахул спал с родителями, когда зверь влез в дом. Хищник схватил ребенка зубами за голову и потащил в лес. Родители услышали шум, закричали и побежали за животным. Испугавшись, зверь бросил малыша и скрылся в темноте. Маленький Рахул выжил, но получил травмы головы и шеи.
Лесники начали проверку и теперь чаще патрулируют места, граничащие с тигриными заповедниками.
Ранее сообщалось, что в индийском штате Махараштра тигр-людоед растерзал двух человек за неделю. Последней его жертвой стал местный фермер.
