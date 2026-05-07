Рыбаки поймали сома весом 25 килограммов в Москве-реке
В четверг вечером в Москве-реке рыбаки выловили сома весом около 25 килограммов. Об этом РИА Новости рассказал очевидец Владимир Нишуков.
По его словам, примерно в шесть часов вечера он проезжал по набережной в районе Киевского вокзала и заметил группу из шести человек, собравшихся у воды. Как выяснилось, люди уже около часа пытались вытащить крупную рыбу. В момент наблюдения Нишукова им это удалось — процесс сняли на видео.
На записи видно, как мужчины с помощью подсака извлекают из воды большую рыбу. Очевидец уточнил, что, по словам рыбаков, её масса составила примерно 25 килограммов. Дальнейшую судьбу улова они пока не определили.
Нишуков добавил, что продавать сома владельцы не планируют. На вопрос одного из зевак о возможной цене они с гордостью назвали сумму примерно в восемь тысяч рублей. Один из участников рыбалки заметил: «Всё, что водится в Волге, водится и в Москве-реке».
