Рыбаки выбросили в море улов стоимостью 150 миллионов рублей
Рыбаки в Южной Корее вынуждены были выбросить за борт более 1300 особей ценного тихоокеанского голубого тунца. Об этом сообщает издание South China Morning Post.
Дорогостоящий улов, общая стоимость которого оценивается в 1,9 миллиона долларов (около 150 миллионов рублей), попал в сети случайно. Рыбаки расставили их у берегов уезда Йондок для ловли скумбрии, кальмаров и других более мелких видов.
Пойманные тунцы весили от 100 до 150 килограммов и достигали полутора метров в длину.
Причиной «уничтожения» столь ценной рыбы стало исчерпание годовой квоты на вылов тунца в этом районе. Рыбакам грозили серьезные санкции за попытку продать или даже доставить улов на берег: до двух лет лишения свободы или штраф в размере до 20 миллионов вон (примерно 1,2 миллиона рублей).
Ранее сообщалось, что количество транспортных средств в очереди на подъезде к Крымскому мосту со стороны Тамани достигло 1250 автомобилей к пяти утра 14 июля (мск).
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