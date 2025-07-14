Рыбаки выбросили в море улов стоимостью 150 миллионов рублей

14 июля 2025, 06:16

Рыбаки в Южной Корее поймали тунца на 150 миллионов рублей и выбросили его в море

Фото: iStock/Nuture

Рыбаки в Южной Корее вынуждены были выбросить за борт более 1300 особей ценного тихоокеанского голубого тунца. Об этом сообщает издание South China Morning Post.