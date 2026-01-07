Рыбаки не рассчитали крепость льда и утопили сразу три машины в Приморском крае
В Приморском крае сразу три автомобиля провалились под лёд на рыбалке, когда их владельцы неверно оценили прочность ледового покрова. Об этом пишет Telegram-канал SHOT, публикуя кадры с места происшествия.
Инцидент произошёл утром 7 января в районе посёлка Тавричанка. Предварительно, лёд не выдержал тяжести машин, на которых люди приехали к месту ловли. В результате три авто быстро ушли под воду.
К счастью, сами рыбаки успели вовремя покинуть салоны тонущих машин и не пострадали. На место оперативно выехали экстренные службы для ликвидации последствий.
«Toyota Succeed, Suzuki Jimny, там еще машина торчит», — объяснил снявший происходящее мужчина.