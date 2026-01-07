Рыбаки не рассчитали крепость льда и утопили сразу три машины в Приморском крае

07 января 2026, 06:44

Фото: iStock/Kroshanosha

В Приморском крае сразу три автомобиля провалились под лёд на рыбалке, когда их владельцы неверно оценили прочность ледового покрова. Об этом пишет Telegram-канал SHOT, публикуя кадры с места происшествия.





Инцидент произошёл утром 7 января в районе посёлка Тавричанка. Предварительно, лёд не выдержал тяжести машин, на которых люди приехали к месту ловли. В результате три авто быстро ушли под воду.



К счастью, сами рыбаки успели вовремя покинуть салоны тонущих машин и не пострадали. На место оперативно выехали экстренные службы для ликвидации последствий.





«Toyota Succeed, Suzuki Jimny, там еще машина торчит», — объяснил снявший происходящее мужчина.