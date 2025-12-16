В Татарстане рыбаки рискнули своими жизнями на тонком льду ради улова

16 декабря 2025, 23:53

Фото: iStock/michaldziki

Спасатели в Татарстане эвакуировали рыбаков, которые рискнули выйти на тонкий лед ради улова. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.





Инцидент произошел на острове реки Ик. Шесть мужчин отправились на рыбалку, когда на реке еще не сформировался прочный лед. Его толщина достигала лишь пяти сантиметров — это является крайне опасным для передвижения. В результате рыбаки не смогли самостоятельно вернуться на берег.



