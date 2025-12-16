В Татарстане рыбаки рискнули своими жизнями на тонком льду ради улова
Спасатели в Татарстане эвакуировали рыбаков, которые рискнули выйти на тонкий лед ради улова. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.
Инцидент произошел на острове реки Ик. Шесть мужчин отправились на рыбалку, когда на реке еще не сформировался прочный лед. Его толщина достигала лишь пяти сантиметров — это является крайне опасным для передвижения. В результате рыбаки не смогли самостоятельно вернуться на берег.
Для проведения спасательной операции сотрудники МЧС использовали судно на воздушной подушке. Всех рыбаков успешно доставили на сушу, помощь медиков никому не потребовалась.
Предварительно причиной происшествия назвали нарушение правил охраны жизни людей на воде. За подобное местным законодательством предусмотрен штраф в размере до двух тысяч рублей.
Спасатели МЧС России напомнили, что водоемы замерзают неравномерно. Для безопасного передвижения одного человека толщина льда должна составлять не менее десяти сантиметров, а для группы из двух и более людей этот показатель увеличивается до пятнадцати сантиметров.